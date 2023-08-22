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Дарье Щербаковой (моему менеджеру)! Грамотные и своевременные консультации и всё оформление. Город замечательный. Прекрасная организация на месте. Благодарность куратору тура Ольге, гиду Наталье, водителю Ивану. Проводник-столбист Виталий - вообще легенда! Очень удачно, что все экскурсии - в рабочее время. Вечера свободны. Можно пройти по отдельным местам, что непонятно - гиды разъяснят. Консультации по телефону - практически в любое время. Отдельная тема - столбы! Атмосфера на "Нарыме" очень тёплая и дружественная. Столбисты (во всяком случае те, с кем мы общались) - очень дружелюбные и отзывчивые люди. Виталий сводил нас на закат посмотреть с площадки одной из высот (сверх программы). Вид - великолепный! Поил чаем из трав. Опять же сверх программы, на веранде дома столбистов, показывал фотографии, рассказывал байки и легенды. В качестве пожелания хотелось бы реорганизовать питание на столбах. У нас в программе было написано, что ужин, обед и пр. - у столбиста. А по факту кормили привезённой из столовой едой. Ели все у себя в домиках. Претензий, конечно нет. Всё прекрасно и вкусно, но столбисты рассказывали, как они раньше сами кормили туристов. Мариновали мясо, потом всей группой вечером жарили на мангале. Чаем опять же поили своим. По-моему это внесло бы особую "изюминку" в посещение этого замечательного места. А так - всем спасибо! Отдохнули замечательно.