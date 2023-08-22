Авторские 5-дневные туры в Красноярск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Красноярске, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Красноярске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000 за человека
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000 за человека
Зимний тур в Красноярск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • П
    Полина
    15 августа 2023
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
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    местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.

    Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных
  • С
    Сергей
    13 июля 2023
    Выходные в Красноярске
    Тур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам город Красноярск очень понравился, и
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    национальный парк «Красноярские столбы» поистине великолепен с первозданной природой - лесом и скалами. Впечатляет мощь Красноярской ГЭС, прекрасная прогулка на быстроходном катере по Красноярскому водохранилищу! Условия проживания почти везде были очень комфортные. Еда - великолепная. Гид Анастасия Горожанкина - очень знающая, заботливая, приветливая. В общем все супер!

    Тур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам город
  • М
    Максим
    16 июля 2022
    Выходные в Красноярске
    Приезжали семьёй в Красноярск с 10 по 14 июня (тур "Выходные в Красноярске"). Огромная благодарность сотрудникам «Большой страны». Отдельное спасибо
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    Дарье Щербаковой (моему менеджеру)! Грамотные и своевременные консультации и всё оформление. Город замечательный. Прекрасная организация на месте. Благодарность куратору тура Ольге, гиду Наталье, водителю Ивану. Проводник-столбист Виталий - вообще легенда! Очень удачно, что все экскурсии - в рабочее время. Вечера свободны. Можно пройти по отдельным местам, что непонятно - гиды разъяснят. Консультации по телефону - практически в любое время. Отдельная тема - столбы! Атмосфера на "Нарыме" очень тёплая и дружественная. Столбисты (во всяком случае те, с кем мы общались) - очень дружелюбные и отзывчивые люди. Виталий сводил нас на закат посмотреть с площадки одной из высот (сверх программы). Вид - великолепный! Поил чаем из трав. Опять же сверх программы, на веранде дома столбистов, показывал фотографии, рассказывал байки и легенды. В качестве пожелания хотелось бы реорганизовать питание на столбах. У нас в программе было написано, что ужин, обед и пр. - у столбиста. А по факту кормили привезённой из столовой едой. Ели все у себя в домиках. Претензий, конечно нет. Всё прекрасно и вкусно, но столбисты рассказывали, как они раньше сами кормили туристов. Мариновали мясо, потом всей группой вечером жарили на мангале. Чаем опять же поили своим. По-моему это внесло бы особую "изюминку" в посещение этого замечательного места. А так - всем спасибо! Отдохнули замечательно.

  • Е
    Елена
    1 июля 2022
    Выходные в Красноярске
    Тур понравился. Городская и загородная экскурсии - прекрасно. Не очень понравилась организация похода на столбы: не учитывались физические возможности участников,
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    не было инструктажа и никто практически не представлял, что ждёт его на тропе. Я верно оценила свои возможности и не пошла на Дикие столбы. А на второй день уже никто из группы не пошёл.

  • Е
    Елена
    30 марта 2021
    Зимний тур в Красноярск
    Спасибо Вам большое за Зимний Тур в Красноярск! Очень понравился Красноярск,могучий и красивый Енисей. Очень много красивых и богатых сооружений, великолепно красив
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    Красноярск вечером! Заворожили хребты Красноярска, и заповедник "Красноярские Столбы" с домиками, где мы жили. Не забудем прекрасную прогулку на канатно-кресельной дороге с видом на Красноярск в "Бобровом Логу"!

  • Ю
    Юлия
    12 января 2021
    Зимний тур в Красноярск
    Спасибо организаторам, мы очень довольны программой и обслуживанием. Понравилась гостиница Красноярск, т. к. расположена в красивом месте с видом на Енисей.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 76 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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