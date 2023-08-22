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Авторский тур
5 дней
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ППолина15 августа 2023Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
- ССергей13 июля 2023Тур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам город Красноярск очень понравился, и
- ММаксим16 июля 2022Приезжали семьёй в Красноярск с 10 по 14 июня (тур "Выходные в Красноярске"). Огромная благодарность сотрудникам «Большой страны». Отдельное спасибо
- ЕЕлена1 июля 2022Тур понравился. Городская и загородная экскурсии - прекрасно. Не очень понравилась организация похода на столбы: не учитывались физические возможности участников,
- ЕЕлена30 марта 2021Спасибо Вам большое за Зимний Тур в Красноярск! Очень понравился Красноярск,могучий и красивый Енисей. Очень много красивых и богатых сооружений, великолепно красив
- ЮЮлия12 января 2021Спасибо организаторам, мы очень довольны программой и обслуживанием. Понравилась гостиница Красноярск, т. к. расположена в красивом месте с видом на Енисей.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «5-дневные туры»
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