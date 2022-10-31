Заповедная территория водопадов. Плато Путорана

Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов

Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов?
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Заповедная территория водопадов. Плато Путорана
Ближайшие даты:
10
июл

Что вас ожидает 🤩

Подъем на Плато Путорана
Подъем на Плато Путорана
Тернистый путь среди дикой природы удивит своими бескрайними просторами и марсианскими пейзажами
Водопад «Принцесса»
Водопад «Принцесса»
Почувствуем неукротимую энергию падающей воды, высота водопада — 76 метров!
Ночлег у знаменитого озера
Ночлег у знаменитого озера
Поставим лагерь на берегу о. Дынкенгда-Омутканен, где снимался фильм «Территория»

Описание

Немного севернее полярного круга, в Красноярском крае. И это место — плато Путорана. Горный массив с базальтовым плато и почти нетронутой человеком территорией.

Заповедная территория водопадов — так мы назвали пеший тур по плато Путорана. За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, водное путешествие, оз. Лама

Прилет гостей в Норильск.

Встреча с гидом у а/в в "Талнах". Время встречи — по договоренности.

Переезд в гостевой дом на турбазе (здесь можно оставить лишние вещи).

Проходим инструктаж, получаем часть общественного снаряжения (примерно 7 кг) и на микроавтобусе отправляемся на пристань реки Норильская. Отсюда начинается наше путешествие.

От причала «Валек» мы совершим 4-6-часовое путешествие (зависит от погоды) по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами.

Озеро Лама — это одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путоран. Сегодня мы остановимся в устье горной реки Омон-Юрях. Здесь мы переночуем и утром отправимся в путь.

2 день

Путь к истокам реки

Начинаем движение вверх по руслу безымянной реки.

Путь непростой, каменные россыпи, частые броды, заросли ивняка и полное отсутствие троп. Вокруг дикая природа, древние базальты плато и бесконечный шум воды.

Сегодня мы подойдем к истокам реки, чтобы завтра начать подъем на Плато. Полярный день позволяет идти неспешно, экономя силы.

Проходим за день 7 км.

3 день

Подъем на Плато Путорана

Сегодня мы поднимаемся на Плато. Пожалуй, это самый сложный день нашего путешествия.

Проходим границу леса, каменные россыпи курумника, выстроенные в причудливые гигантские ступени.

С набором высоты за нами открываются потрясающие виды на озеро Лама! И вот мы на плато! Впереди бескрайние просторы высокогорной арктической (каменной) пустыни Путорана.

Продолжаем движение по Плато, любуясь видами на устье реки Векхикай.

Проходим за день 8 км.

4 день

Путь вдоль ущелья р. Хойси

Всё самое интересное впереди, движемся по арктическим каменистым гольцам плато.

Абсолютно марсианские пейзажи! Захватывает дух от бескрайних простор Путорана.

Держим путь вдоль ущелья реки Хойси по Плато.

Проходим за день 10 км.

5 день

Река Омутканен, путь к водопадам

Совершаем переход по плато к верховьям реки Омутканен. Путь не простой, сбрасываем высоту крутыми спусками. Но наши усилия стоят того.

Сегодня мы увидим одни из самых больших водопадов западной части плато Путорана!

Посетим огромный цирк водопада высотой 67 метров, а затем немного сбросим высоту и установим лагерь с видом на водопад (в этом месте будет две ночёвки).

Проходим за день 9 км.

6 день

Водопад «Принцесса»

Просыпаясь под шум воды, завтракаем и выдвигаемся радиально (без тяжелых рюкзаков) в гости к «Принцессе» — внушительному 76-метровому водопаду.

Наблюдая его воочию, у вас не возникнет вопросов, почему он носит такое название. Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки!

Снова немного набираем высоту, затем сбрасываем, без рюкзаков ощущение что летим. Возвращаемся в лагерь и отдыхаем.

Проходим за день 12 км.

7 день

Полудневка

Сегодня у нас полудневка. Отсыпаемся, отдыхаем.

И неспешно совершаем небольшой переход к началу спуска с плато у истоков реки Омутканен.

Проходим за день 8 км.

8 день

Озеро Дынкенгда-Омутканен

Спускаемся с плато. Вокруг ставшие уже привычными водопады и базальтовые стены.

Но путь непростой: частые броды, заросли ивняка и полное отсутствие троп.

Ночуем в удивительно красивом месте на берегу озера Дынкенгда-Омутканен. В этих местах происходила сьемка фильма "Территория" по одноименной легендарной книге Олега Куваева.

Проходим за день 11 км.

9 день

Дневка

Отдыхаем, наслаждаемся замечательными видами на озеро, рыбалка на хариуса, жарим рыбу, варим уху.

10 день

Озеро Собачье

Финальный день пешего похода.

Переходим через водораздел в направлении к озеру Собачье.

Путь не простой: бездорожье, кустарник, двигаемся по руслу безымянной реки с каменистыми участками и обходами небольших водопадов.

Вот и конечная точка нашего пешего путешествия — озеро Собачье!

На берегу встаем на ночевку и любуемся потрясающей панорамой одного из красивейших озер плато Путорана!

Проходим за день 9 км.

11 день

Возвращение по воде

Завтрак с видом на озеро, собираемся и возвращаемся в город на катере или моторных лодках.

Путь неблизкий (примерно 8 часов), но очень живописный.

Это уникальная возможность пройти через 3 больших озера (Собачье, Глубокое, Мелкое) и несколько рек (Муксунка, Глубочка, Талая, Норильская).

12 день

Резервный день, г. Норильск

Резервный день необходим в связи с непредсказуемостью северной погоды.

Возможна экскурсия по Норильску или в музей г. Дудинка.

Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

13 день

Отъезд

День отъезда.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках, а также в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура), либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

Варианты проживания

Палаточный лагерь

11 ночей
Палаточный лагерь

Гостевой дом / гостиница

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заброска на катере или моторных лодках
  • Трансферы по программе
  • Проживание по программе
  • Питание и перекусы на маршруте
  • Групповое снаряжение (аптечка, костровое, палатки)
  • Спутниковая связь для экстренных вызовов
  • Оформление пропуска
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиабилеты до аэропорта г. Норильск и обратно
  • Индивидуальное снаряжение
  • Использование спутниковой связи в личных целях
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Страхование
  • Питание, проживание и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • рюкзак на 70-120 литров;
  • маленький рюкзачок;
  • спальник и коврик;
  • документы в герметичной упаковке (паспорт, медицинский полис);
  • портативное зарядное устройство;
  • палки трекинговые (по желанию);
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • сидушка туристическая;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • туалетные принадлежности и полотенце;
  • средство от комаров и мошек.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • ветровка и дождевик;
  • спортивные кофты и штаны;
  • купальник/плавки;
  • футболки, белье, носки;
  • головной убор и тонкий бафф.

Обувь:

  • удобная трекинговая обувь;
  • сланцы или тапочки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Входит ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер в стоимость тура не включен. Стоимость — 600 рублей в одну сторону (цена ориентировочная).

Какие предусмотрены скидки на тур?
  • Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%. Действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения;
  • скидка многодетным семьям – 5%. Действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи;
  • скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%. Действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики;
  • скидка ветеранам радиационных аварий – 5%. Действует при предъявлении ветеранского удостоверения;
  • скидка за друга – 5%. Приведи своих взрослых друзей (16+) в туризм и получай скидку. Обязательное условие: ранее вы ходили в походы с нашим клубом, а ваши друзья нет.
  • скидка за отзыв – до 7%.

Напишите и разместите отзыв о походе с клубом на одной или нескольких площадках * и получите скидку на следующую поездку.

За развернутый отзыв с фото или видеоматериалом, о клубе, о работе менеджеров и инструкторов, будет предоставлена дополнительная скидка +2% к каждому отзыву.

* Площадки для отзывов:

  • Инстаграм - 1%
  • Вконтакте - 1%
  • Фейсбук - 1%
  • Одноклассники - 1%
  • Гугл-карты - 2%
  • Яндекс-карты - 2%
  • 2ГИС - 2%
  • flamp.ru - 3%
  • zoon.ru - 3%
  • otzovik.com - 3%
  • tripadvisor.ru - 3%
  • irecommend.ru - 3%

* ВНИМАНИЕ! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной. Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером. Скидки не действуют на индивидуальные туры, клубные поездки и подарочные сертификаты.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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