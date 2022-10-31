Где же находится край 10000 озер и 1000 водопадов?

Поставим лагерь на берегу о. Дынкенгда-Омутканен, где снимался фильм «Территория»

Описание

Немного севернее полярного круга, в Красноярском крае. И это место — плато Путорана. Горный массив с базальтовым плато и почти нетронутой человеком территорией.

Заповедная территория водопадов — так мы назвали пеший тур по плато Путорана. За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте.