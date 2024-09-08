Водная прогулка по Бирюсинскому заливу на парусной яхте предлагает уникальное путешествие по Красноярскому водохранилищу.
Увидите Красноярскую ГЭС, её судоподъёмник - единственный в России, и выйдете в залив, обрамлённый отвесными скалами с
Увидите Красноярскую ГЭС, её судоподъёмник - единственный в России, и выйдете в залив, обрамлённый отвесными скалами с
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Мы пройдём по Красноярскому водохранилищу, увидим Красноярскую ГЭС и её судоподъёмник — единственный в России. Выйдем в Бирюсинский залив, обрамлённый отвесными скалами с гротами и пещерами.
Я расскажу, для чего было создано водохранилище, сколько населённых пунктов оказалось под его водами и сколько пещер можно встретить на берегах Бирюсинского залива.
Организационные детали
- Водная прогулка состоится на парусной яхте, которая регулярно проходит техосмотр
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности и выдам спасательные жилеты
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На левом берегу Красноярского водохранилища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Красноярске
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Более 2 лет я организую экскурсии по Красноярскому водохранилищу, на котором провёл более 20 лет. С радостью познакомлю вас с нашим «морем» и удивительной природой Сибири!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 сен 2024
Андрей - очень эрудированный, доброжелательный гид! На любой вопрос по теме - грамотный, глубокий ответ. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Красноярска
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