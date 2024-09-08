🌊 Уникальная природа Сибири ⛵ Парусная яхта 🗺️ Увидите пещеры и скалы 📜 Интересные рассказы о водохранилище 🦺 Безопасность на первом месте

Водная прогулка по Бирюсинскому заливу на парусной яхте предлагает уникальное путешествие по Красноярскому водохранилищу.Увидите Красноярскую ГЭС, её судоподъёмник - единственный в России, и выйдете в залив, обрамлённый отвесными скалами с

гротами и пещерами. Узнаете, сколько пещер можно встретить на берегах Бирюсинского залива. Прогулка пройдёт спокойно и безопасно, с обязательным инструктажем и выдачей спасательных жилетов. Это незабываемое приключение всего в 50 километрах от Красноярска

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Мы пройдём по Красноярскому водохранилищу, увидим Красноярскую ГЭС и её судоподъёмник — единственный в России. Выйдем в Бирюсинский залив, обрамлённый отвесными скалами с гротами и пещерами.

Я расскажу, для чего было создано водохранилище, сколько населённых пунктов оказалось под его водами и сколько пещер можно встретить на берегах Бирюсинского залива.

Организационные детали