На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу

Всего в 50 км от Красноярска можно насладиться природой Сибири на искусственном «море», увидеть пещеры и скалы. Погрузитесь в эту красоту на парусной яхте
Водная прогулка по Бирюсинскому заливу на парусной яхте предлагает уникальное путешествие по Красноярскому водохранилищу.

Увидите Красноярскую ГЭС, её судоподъёмник - единственный в России, и выйдете в залив, обрамлённый отвесными скалами с
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гротами и пещерами. Узнаете, сколько пещер можно встретить на берегах Бирюсинского залива. Прогулка пройдёт спокойно и безопасно, с обязательным инструктажем и выдачей спасательных жилетов. Это незабываемое приключение всего в 50 километрах от Красноярска

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная природа Сибири
  • ⛵ Парусная яхта
  • 🗺️ Увидите пещеры и скалы
  • 📜 Интересные рассказы о водохранилище
  • 🦺 Безопасность на первом месте
    • На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
    На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
    На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Красноярская ГЭС
  • Судоподъёмник
  • Бирюсинский залив
  • Гроты
  • Пещеры

    • Описание водной прогулки

    Мы пройдём по Красноярскому водохранилищу, увидим Красноярскую ГЭС и её судоподъёмник — единственный в России. Выйдем в Бирюсинский залив, обрамлённый отвесными скалами с гротами и пещерами.

    Я расскажу, для чего было создано водохранилище, сколько населённых пунктов оказалось под его водами и сколько пещер можно встретить на берегах Бирюсинского залива.

    Организационные детали

    • Водная прогулка состоится на парусной яхте, которая регулярно проходит техосмотр
    • Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности и выдам спасательные жилеты

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На левом берегу Красноярского водохранилища
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    1
    Н
    8 сен 2024
    Андрей - очень эрудированный, доброжелательный гид! На любой вопрос по теме - грамотный, глубокий ответ. Рекомендуем!

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