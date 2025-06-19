Красноярские Столбы - это уникальный природный заповедник, который можно исследовать за полдня. Путешествие начинается с трансфера из города и включает пеший поход по тайге к скале "Такмак".
Путешественники смогут насладиться видами
Путешественники смогут насладиться видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные виды
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🚌 Удобный трансфер
- 🎢 Захватывающий спуск на канатной дороге
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с панорамных площадок особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны прохладные дни и дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может усложнить пешие переходы.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Гранитный карьер
- Скала «Ермак»
- Скала «Китайская стенка»
- Скала «Цыпа»
- Скала «Жаба»
- Скала «Малый Беркут»
Описание экскурсии
Маршрут проходит по Такмаковскому району Столбов — самому близкому к городу. В программе похода:
- Старт на автомобиле от места вашего нахождения в городе и трансфер к месту начала пешей части в районе Базаиха
- Пеший переход по тайге к скале «Такмак» (в гору, около часа в пути).
- Остановки на панорамных площадках, откуда видны Гранитный карьер, Восточный вход в национальный парк, скала «Ермак» и город Красноярск
- Осмотр скал «Китайская стенка», «Цыпа», «Жаба», «Малый Беркут»
- Переход к фан-парку «Бобровый Лог» и спуск с горной части на канатно-кресельной дороге. В «Бобровом Логе» можно хорошо и недорого пообедать. Возможна альтернатива — возвращение через Восточный вход.
- Обратный трансфер в город на автомобиле
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле от вашего места проживания в центре города и назад включён в стоимость. Сообщите заранее, если вы находитесь не в центре
- Билеты на канатную дорогу в фан-парке «Бобровый Лог» не включены в стоимость. Вы также оплачиваете билет гида
- Маршрут может быть изменен по причинам не зависящим от нас: закрытие администрацией нацпарка отдельных территорий по причине лесных пожаров, низких температур, сезонной активности клещей, активности медведей, расписания работы канатной дороги и тд. В этом случае экскурсия будет адаптирована к обстоятельствам без уменьшения времени нахождения на «Столбах»
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 693 туристов
Привет, меня зовут Анатолий. Я «природный» сибиряк, родился и вырос в Красноярском крае. Являюсь аттестованным гидом-переводчиком и членом «Союза краеведов Енисейской Сибири». Экскурсии провожу более 20 лет. Мне нравится разбираться в деталях, причинах и следствиях того, что нас окружает. Именно этот интерес лежит в основе моей работы преподавателем в университете и экскурсоводом. До встречи в Красноярске!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
19 июн 2025
Внимательный, опытный гид-эксурсовод! Подсказал как экипироваться на Столбы, по маршруту держал ритм в соответствии с самочувствием, интересно рассказывает о горах и Красноярске! Прекрасно провели время! Анатолий, спасибо!!!
О
Олеся
27 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Посещали 27 мая. Анатолий - профессионал своего дела! Интересный и ненавязчивый рассказ, здоровое чувство юмора, большое терпение по отношению к слабоподготовленным, но готовым к подвигам туристам! Несмотря на волнения в рядах экскурсантов, позитивный настрой и максимально адекватная поддержка гида помогли преодолеть маршрут. Столбы прекрасны, природа края удивительна, и экскурсию, и гида очень рекомендуем!!
D
DMITRY
11 мая 2025
Мы в первые посещали национальный парк "Красноярские столбы".
Анатолий провел нас по таежному маршруту с прекрасными видами.
Красивая природа, чистый воздух с хвойным ароматом и легкая физическая нагрузка создали прекрасное настроение.
Интересные рассказы
Анатолий провел нас по таежному маршруту с прекрасными видами.
Красивая природа, чистый воздух с хвойным ароматом и легкая физическая нагрузка создали прекрасное настроение.
Интересные рассказы
Ю
Юлия
2 мар 2025
Спасибо большое гиду Анатолию за незабываемый день!
Экскурсия прошла максимально активно, Анатолий провел нас по живописным тропам к локациям, откуда открывались захватывающие виды на природу и на город!
Путь был длинный, но
Экскурсия прошла максимально активно, Анатолий провел нас по живописным тропам к локациям, откуда открывались захватывающие виды на природу и на город!
Путь был длинный, но
Входит в следующие категории Красноярска
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