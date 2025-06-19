Красноярские Столбы - это уникальный природный заповедник, который можно исследовать за полдня. Путешествие начинается с трансфера из города и включает пеший поход по тайге к скале "Такмак".Путешественники смогут насладиться видами

с панорамных площадок, увидеть скалы "Китайская стенка", "Цыпа", "Жаба" и "Малый Беркут". Завершает экскурсию спуск на канатной дороге в фан-парке "Бобровый Лог". Это насыщенное приключение подходит для всех, кто хочет насладиться природой и активным отдыхом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды с панорамных площадок особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, но возможны прохладные дни и дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может усложнить пешие переходы.

Сейчас июль — это идеальное время.