Путешественников ждет треккинг в предгорьях Кузнецкого Алатау, сплав на сапбордах по реке Мана, а также поход в национальный парк «Красноярские Столбы».
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Красноярску. Знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы»
Прибытие в Красноярск.
Самостоятельный трансфер в гостиницу «Ермак».
Заселение возможно с 14:00.
Ранний заезд оплачивается по желанию дополнительно.
14:00 Встреча с экскурсоводом в отеле.
Отправление на экскурсионную программу.
Знакомство с городом начнется с национального парка «Красноярские Столбы».
Сегодня вы отправитесь в захватывающее путешествие по одному из самых узнаваемых уголков национального парка «Красноярские Столбы» — его Центральной группе скал.
Этот маршрут протяженностью около 3 километров идеально подходит для знакомства с уникальными природными объектами, которые сделали «Столбы» главной визитной карточкой региона.
18:00 Далее вас ждет обзорная экскурсия по городу, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, которые раскроют его историю, культуру и неповторимый облик:
- площадь Мира с прекрасным видом на Енисей;
- памятник Андрею Дубенскому — основателю города;
- часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе, откуда город виден как на ладони;
- театральную площадь, Набережную Енисея и коммунальный мост;
- культовые памятники;
- современные арт-объекты;
- бывшие особняки сибирских купцов и меценатов.
20:00 Прибытие, заселение в гостиницу «Ермак».
Отдых.
Размещение в гостинице «Ермак» 3*.
Завтрак, обед и ужин — самостоятельно.
Километраж за день 70 км.
Сплав на сапбордах. Посещение фан-парка «Бобровый лог»
Завтрак в отеле.
Отдохнув от городских пейзажей, сегодня мы отправимся отправится к реке Мана, одному из живописнейших притоков Енисея.
Здесь вас ждет незабываемый сплав на сапбордах.
Под руководством опытных инструкторов вы освоите техники гребли и насладитесь видом, открывающимся с воды.
За это время вы максимально ощутить единение с окружающей средой.
Обед.
После обеда вас ждет посещение фанпарка «Бобровый лог» и подъем на канатно-кресельной дороге.
По мере подъема перед вами будут открываться все более впечатляющие пейзажи.
Кульминацией вашего визита станет посещение смотровой площадки, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские столбы».
19:00 Прибытие в отель.
Отдых.
Размещение в гостинице «Ермак» 3*.
Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин — самостоятельно.
Километраж за день 70 км.
Красноярская ГЭС, «Царь-рыба»
В этот день группа отправляется в Хакасию.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время для самостоятельных прогулок и знакомства с местной культурой.
14:30 Встреча с экскурсоводом на Театральной площади.
Посадка в автобус
15:00 Отправление в путешествие, по пути посещение смотровой площадки «Царь-рыба», гор. Дивногорск, смотровой площадки Красноярской ГЭС.
Путешествие начнется с посещения смотровой площадки «Царь-рыба» — одной из главных визитных карточек края.
Вас поразит открывающиеся с площадки виды, а также масштаб и мастерство исполнения скульптуры, посвященной одноименному известному произведению Виктора Петровича Астафьева.
Остановиться и выпить чашечку кофе с видом на горы и великий Енисей можно будет на набережной г. Дивногорска.
В 2019 году набережная была признана одним из лучших общественных пространств России.
Следующей локацией станет смотровая площадка Красноярской ГЭС, входящей в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира.
Является одним из основных производителей электроэнергии в Сибири.
Ощутите силу природы и инженерной мысли, наблюдая за работой гигантской плотины и водохранилищем, раскинувшимся на многие километры.
21:00 Прибытие в с. Приисковое.
Заселение в отель «Ажур» 3*.
Ужин.
За дополнительную плату гости могут посетить SPA-центр, бани.
Размещение в основном корпусе отеля «Ажур» 3*.
Завтрак в отеле, обед самостоятельно, ужин в ресторане отеля.
Километраж за день 430 км.
Путешествие по живописным Ивановским озерам
Завтрак в ресторане отеля.
Представьте себе день, наполненный свежим горным воздухом, кристально чистой водой и потрясающими видами.
Сегодня мы отправляемся в незабываемое однодневное путешествие по живописным Ивановским озерам Республики Хакасия, посетив три уникальных водоема: Ивановское Большое, Верхнее Ивановское и Черное озеро.
Стартуем от отеля, направляясь к нашим первым целям — Ивановскому Большому озеру и Верхнему Ивановскому озеру.
Эти озера, словно зеркала, отражают бескрайнее голубое небо и величественные склоны.
Последним пунктом нашего маршрута станет Черное озеро.
Его название может вызывать разные ассоциации.
Расположено озеро в более дикой местности, это озеро завораживает своей глубиной и спокойствием.
Темные воды, отражающие густые таежные леса, создают атмосферу таинственности и величия.
Возвращение в отель.
Ужин.
Размещение в основном корпусе отеля «Ажур» 3*.
Завтрак и ужин в ресторане отеля, обед-пикник.
Пешком около 10 км.
Озеро Панфиловское
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправление на озеро Панфиловское, еще утром вы были в одном регионе, а подходя ближе к озеру окажитесь уже в Кемеровской области!
Его необычность кроется в живописном соседстве величественных горных ледников и густого лесного покрова.
Это контрастное сочетание — ледяное обрамление и буйство зелени — создает захватывающий дух пейзаж, способный навсегда запасть в душу.
Возвращение в отель.
Обед.
15:00 Отправление в Красноярск.
К 22:00 прибытие в Красноярск, заселение в гостиницу.
Размещение в гостинице Ермак 3*.
Завтрак и обед в ресторане отеля, ужин самостоятельно.
Пешком около 5 км, 430 км на автобусе.
Отъезд
Завтрак в ресторане отеля
До 12:00 освобождение номеров.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Рекомендуем выезжать в аэропорт за 2,5-3 часа до отправления вашего рейса.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|88 500
|14 500
Доплата за ранний заезд в гостиницу Ермак 3 – 4125 руб. за номер при 2-местном размещении, 3375 руб. за номер при 1-местном размещении.
Варианты проживания
Ермак
Гостиница «Ермак» расположена в историческом центре Красноярска, в шаговой доступности от достопримечательностей краевого центра. В гостинице есть конференцзал, кафетерий, уютная лаунж-зона с камином, бесплатный Wi-Fi, собственная парковка. Уникальное расположение порадует приезжающих в командировки и отдыхающих туристов - гостиница расположена на набережной реки Енисей, в уютном и тихом уголке центрального района. Адрес: г. Красноярск, ул. Сурикова, 13.
Ажур
Комфортный гостиничный комплекс из 86 номеров разной категории в сердце Сибирской тайги. На территории есть ресторан Горный, с посадкой на 170 гостей и ресторан Тайга, где можно попробовать таежную кухню, канатная дорога, магазин экипировки, баня, массажный кабинет, юрта, бильярд, настольный теннис. В каждом номере: ортопедические матрасы Consul, холодильник, телевизор, телефон внутренней связи, собственный санузел с душем, фен, тапочки, полотенца и гигиенический набор (шампунь, мыло)
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповой трансфер Красноярск - Приисковый - Красноярск
- Услуги профессионального экскурсовода на протяжении всего тура
- 2-местное размещение в отеле Ермак 3
- 2-местное размещение в отеле Ажур 3
- Питание (день 2: завтрак, обед день 3: завтрак день 4: завтрак, обед, ужин день 5: завтрак, обед день 6: завтрак)
- Сплав на сапбордах
- Организация проезда на территорию нацпарка «Столбы»
- Услуги гида-проводника в нацпарке «Столбы»
- Рекреационный сбор в нацпарке «Столбы»
- Билеты на канатно-кресельную дорогу
- Услуги инструктора-проводника на маршрутах в природном парке «Ивановские озера»
- Регистрация на маршрутах в ЮСПСО МЧС России по республике Хакасия
- Групповая аптечка
- Горячий чай на маршруте
- Репелленты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Трансфер на встречу/проводы аэропорт - отель - аэропорт - 3 500 руб. в одну сторону (за легковую машину)
- Трансфер на встречу/проводы - ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 1 800 руб. в одну сторону (за легковую машину)
- Алкогольные напитки
- Страховка от укуса клеща
- Сувениры
- Страховка от несчастного случая
- Дополнительные услуги на месте размещения (бани, SPA, массажи и пр.)
- Питание (день 1: завтрак, обед, ужин день 2: ужин день 3: обед день 5: ужин день 6: обед, ужин)
- Рекреационный сбор в природном парке «Ивановские озера» - 100 руб
- Доплата за 1-местное размещение в туре - 14 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор);
- трекикнговый рюкзачок. Необходим на маршрутах, в него можно положить запасные теплые вещи, носки, дождевик, бутылку с водой, перекус и прочие нужные мелочи;
- удобные летние треккинговые ботинки с водоотталкивающей пропиткой;
- дождевик из прочной ткани, дышащий или два полиэтиленовых (т. к. легко рвутся). Дожди и туманы на этой территории не редкость, а погода в горах меняется очень быстро, дождевик всегда должен быть под рукой;
- ходовая одежда – низ и верх из прочной, легкой, непродуваемой, быстросохнущей ткани, флисовая кофта на случай прохладной погоды, носки желательно;
- кепка с козырьком, бандана с козырьком и задней юбкой, закрывающей шею. На высоте слой атмосферы тоньше, поэтому ультрафиолета проходит больше, и загар образуется быстрее. Больше всего от солнца страдают нос и шея, которые стоит прикрывать во время похода;
- крем от загара;
- индивидуальная аптечка, если нужны специфические медикаменты;
- термос, литровая пластиковая бутылка для воды;
- хоба (сидушка).
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Красноярске?
Климат Красноярска – резко континентальный. В мае и июне – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. Август достаточно теплый месяц днем +15+25, но ночи уже прохладные +10+15С.
Есть ли в Красноярском крае клещи?
Если вы путешествуете в мае, июне и первой половине июля обязательно возьмите с собой репелленты от клещей. Весна и начало лета время активности клещей. Необходимо регулярно осматриваться и обрабатывать одежду репеллентами. Одежда в это время должна быть максимально закрытой при посещении нац. парка «Красноярские Столбы».
Где сбор группы?
Встреча группы с гидом происходит в день начала тура в 14:00 в лобби отеля «Ермак» (ул. Сурикова, 13). Контакты гида будут переданы вам за 7 дней до тура. Заселение в отель после 14:00, багаж вы можете оставить в камере хранения. За доп. плату возможен ранний заезд.
Будет сотовая связь?
Во время прогулки в нацпарке «Красноярские столбы» и трекинга на Ивановские озёра сотовая связь работает с перебоями.
В отелях есть Wi-Fi.
Какие есть правила поведения в туре?
- Соблюдать дисциплину, безоговорочно выполнять все указания гидов, инструкторов, связанные с безопасностью путешествия.
- Соблюдать установленный распорядок дня.
- На маршруте безусловно выполнять все распоряжения инструктора, доброжелательно относиться друг к другу, на сложных участках оказывать взаимопомощь друг другу. С пониманием и терпимостью относиться к интересам и особенностям других участников тура.
- Соблюдать осторожность при передвижении на маршруте: в плохую погоду, при скользких, мокрых дорожках, настилах, склонах, при передвижении по курумникам и крутым травянистым склонам.
- Самовольно не оставлять группу, при необходимости остановки на маршруте сообщать инструктору.
- Надевать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону, погоде и программе мероприятия.
- Запрещается брать с собой на маршрут любое огнестрельное, газовое, холодное и др. оружие, а также любые наркотические вещества.
- Мусор на маршруте уносить с собой.
- Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для питья чай, кипяченую воду.
- Не приближаться к животным на опасное расстояние, не трогать руками животных, ядовитые и колючие растения. При встрече с медведем необходимо удалиться по направлению, перпендикулярному направлению движения медведя, не смотря ему прямо в глаза и не поворачиваясь спиной. При передвижении группой – собраться в кучу. Запрещается убегать, делать резкие движения, вести себя агрессивно.
- Не пробовать на вкус неизвестные растения, плоды и грибы.
- Немедленно информировать руководителя группы об ухудшении состояния здоровья или травмах.
- Иметь индивидуальную медицинскую аптечку, содержащую необходимые лекарства (при наличии у туриста специфических заболеваний, аллергии).
- При переезде на автобусе запрещается: стоять в проходах, передвигаться по автобусу во время движения, курить, употреблять спиртные напитки, отвлекать водителя разговорами, высовываться из окон автобуса, выходить из автобуса до полной его остановки.
- Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому снаряжению.