1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Красноярску. Знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы»

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в гостиницу «Ермак».

Заселение возможно с 14:00.

Ранний заезд оплачивается по желанию дополнительно.

14:00 Встреча с экскурсоводом в отеле.

Отправление на экскурсионную программу.

Знакомство с городом начнется с национального парка «Красноярские Столбы».

Сегодня вы отправитесь в захватывающее путешествие по одному из самых узнаваемых уголков национального парка «Красноярские Столбы» — его Центральной группе скал.

Этот маршрут протяженностью около 3 километров идеально подходит для знакомства с уникальными природными объектами, которые сделали «Столбы» главной визитной карточкой региона.

18:00 Далее вас ждет обзорная экскурсия по городу, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, которые раскроют его историю, культуру и неповторимый облик:

площадь Мира с прекрасным видом на Енисей;

памятник Андрею Дубенскому — основателю города;

часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе, откуда город виден как на ладони;

театральную площадь, Набережную Енисея и коммунальный мост;

культовые памятники;

современные арт-объекты;

бывшие особняки сибирских купцов и меценатов.

20:00 Прибытие, заселение в гостиницу «Ермак».

Отдых.

Размещение в гостинице «Ермак» 3*.

Завтрак, обед и ужин — самостоятельно.

Километраж за день 70 км.

