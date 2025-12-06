Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
6 дек в 09:45
13 дек в 09:45
24 000 ₽ за человека
Персональный мини-тур по знаковым локациям Красноярского края
Посетить Дивногорск и родину Виктора Астафьева, увидеть знаменитые «Столбы» и заглянуть в фан-парк
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 10:0...
5 дек в 10:00
6 дек в 10:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
5 сен в 08:00
12 000 ₽ за человека
