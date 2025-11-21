Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, потискать хаски и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
30 дек в 08:00
62 000 ₽ за человека
Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
29 ноя в 09:45
6 дек в 09:45
24 000 ₽ за человека
-
40%
Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
5 сен в 08:00
12 000 ₽
20 000 ₽ за человека
