Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2-местнео размещение в гостинице «Ермак» (Красноярск), 2-местное размещение в НПЦ «Нарым» (удобства в номере). Возможно 1-местное размещение в Красноярске за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (кроме 4-го дня), а также обед-перекус в 4-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет предусмотрена скидка.
Программа тура по дням
Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»
Встретим вас в аэропорту, далее вас ждёт завтрак в уютном кафе. Затем вы отправитесь на автобусную экскурсию по Красноярску с посещением смотровой площадки на Николаевской сопке. Отсюда открываются завораживающие виды на город, реку Енисей, окружающую тайгу и национальный парк «Красноярские Столбы». По пути остановимся у знаковых мест: часовни Параскевы Пятницы и Театральной площади, а гид расскажет интересные факты о городе.
После экскурсии разместимся в гостинице и немного отдохнём. Далее вас ожидает поездка в семейно-оздоровительный комплекс «Сибирские термы», где можно расслабиться в саунах, парных и аквазоне. По желанию, за дополнительную плату можно выбрать различные спа-процедуры.
Вечером — возвращение в гостиницу и ужин.
Красноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повара
Утро начнётся с завтрака в гостинице, а затем вы отправитесь на экскурсию в Красноярский краеведческий музей. Он считается одним из лучших в Сибири и познакомит вас с историей освоения края, а также с культурой и бытом народов, проживающих в этих местах. Далее вас ждёт пешая экскурсия по историческому центру города.
Днём при желании возможна поездка в фан-парк «Бобровый лог», где можно покататься на горных лыжах, сноуборде или посетить каток «Мираж». Все услуги в парке оплачиваются отдельно на месте.
Вечером соберёмся на ужине от шеф-повара в ресторане, чтобы попробовать изысканные блюда старинной енисейской кухни, приготовленные из традиционных сибирских продуктов. В дегустационном сете вас ждут закуски, горячие блюда, десерты, безалкогольные напитки и фирменные настойки.
Парк «Красноярские Столбы»: встреча Нового года
Позавтракав, направимся в Национальный парк «Красноярские Столбы». Здесь вас ожидает увлекательная пешеходная экскурсия по центральной группе скал: Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Вы узнаете об истории освоения этих земель и философии столбизма, а также подниметесь на смотровые площадки, откуда открываются великолепные виды на заповедник и город. Обед будет в формате перекуса на природе.
После прогулки разместимся в гостинице на территории парка, где вечером вас ждёт праздничный ужин и встреча Нового года в сказочной атмосфере среди заснеженных пейзажей.
Прогулка по парку, возвращение в Красноярск
Насладившись поздним завтраком, продолжим путешествие по национальному парку «Красноярские Столбы». Сегодняшний маршрут пройдёт через живописные участки парка, включая переход к Манской стенке — величественной скале, возвышающейся в долине ручья Калтат. По дороге вы сможете остановиться на нескольких смотровых площадках, чтобы насладиться окружающей природой. Обед также будет в формате перекуса.
После завершения экскурсии — возвращение в Красноярск и размещение в гостинице.
Дивногорск: смотровая площадка «Царь-Рыба», Красноярская ГЭС и залив Шумиха
Сегодня едем на загородную экскурсию в Дивногорск. Маршрут пройдёт по дороге вдоль реки Енисей, одной из крупнейших рек мира. Вы сделаете остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», где установлена скульптура осетра — символа произведений Виктора Астафьева. Отсюда открывается потрясающий вид на Енисей.
Далее посетим плотину Красноярской ГЭС, которая является второй по мощности в России, а затем отправимся к заливу Шумиха. Там вас ждёт захватывающее катание на хивусе по льду Красноярского водохранилища. Вы увидите живописные уголки Бирюсинского залива, такие как Мамонтовая пещера и Царские ворота. В случае неблагоприятных погодных условий, эта экскурсия может быть заменена на посещение питомника хаски.
Возвращение в гостиницу и ужин.
Окончание тура
Освободим номера до 12:00, после чего вы самостоятельно доберётесь до аэропорта или железнодорожного вокзала. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 500 ₽
|Дети до 14 лет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины (кроме 4-го дня), обед-перекус в 4-й день
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Посещение комплекса «Сибирские термы»
Что не входит в цену
- Билеты до Красноярска и обратно
- Остальное питание
- Алкоголь
- Трансфер до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - 9600 ₽
- Спа-процедуры в комплексе «Сибирские термы»
- Услуги парка «Бобровый лог»