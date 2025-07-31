Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы

Попробовать блюда енисейской кухни, отдохнуть в термах и покататься на хивусе
Идеальный способ провести самое волшебное время года в Сибири — отправиться в Красноярск! Вас ждут величественные виды на Енисей, таинственные скалы национального парка «Красноярские Столбы», где вы встретите Новый год
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среди заснеженных лесов.

Удивитесь красоте сибирской природы, прогуляетесь по историческим улицам Красноярска, насладитесь традиционными блюдами енисейской кухни и расслабитесь в оздоровительных термах. А катание на хивусе по льду Красноярского водохранилища и активности фан-парка запомнятся надолго.

Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местнео размещение в гостинице «Ермак» (Красноярск), 2-местное размещение в НПЦ «Нарым» (удобства в номере). Возможно 1-местное размещение в Красноярске за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (кроме 4-го дня), а также обед-перекус в 4-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет предусмотрена скидка.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»

Встретим вас в аэропорту, далее вас ждёт завтрак в уютном кафе. Затем вы отправитесь на автобусную экскурсию по Красноярску с посещением смотровой площадки на Николаевской сопке. Отсюда открываются завораживающие виды на город, реку Енисей, окружающую тайгу и национальный парк «Красноярские Столбы». По пути остановимся у знаковых мест: часовни Параскевы Пятницы и Театральной площади, а гид расскажет интересные факты о городе.

После экскурсии разместимся в гостинице и немного отдохнём. Далее вас ожидает поездка в семейно-оздоровительный комплекс «Сибирские термы», где можно расслабиться в саунах, парных и аквазоне. По желанию, за дополнительную плату можно выбрать различные спа-процедуры.

Вечером — возвращение в гостиницу и ужин.

Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»Прибытие в Красноярск, посещение комплекса «Сибирские термы»
2 день

Красноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повара

Утро начнётся с завтрака в гостинице, а затем вы отправитесь на экскурсию в Красноярский краеведческий музей. Он считается одним из лучших в Сибири и познакомит вас с историей освоения края, а также с культурой и бытом народов, проживающих в этих местах. Далее вас ждёт пешая экскурсия по историческому центру города.

Днём при желании возможна поездка в фан-парк «Бобровый лог», где можно покататься на горных лыжах, сноуборде или посетить каток «Мираж». Все услуги в парке оплачиваются отдельно на месте.

Вечером соберёмся на ужине от шеф-повара в ресторане, чтобы попробовать изысканные блюда старинной енисейской кухни, приготовленные из традиционных сибирских продуктов. В дегустационном сете вас ждут закуски, горячие блюда, десерты, безалкогольные напитки и фирменные настойки.

Красноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повараКрасноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повараКрасноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повараКрасноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повараКрасноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повараКрасноярский краеведческий музей, парк «Бобровый лог» и ужин от шеф-повара
3 день

Парк «Красноярские Столбы»: встреча Нового года

Позавтракав, направимся в Национальный парк «Красноярские Столбы». Здесь вас ожидает увлекательная пешеходная экскурсия по центральной группе скал: Дед, Перья, Слоник и Львиные ворота. Вы узнаете об истории освоения этих земель и философии столбизма, а также подниметесь на смотровые площадки, откуда открываются великолепные виды на заповедник и город. Обед будет в формате перекуса на природе.

После прогулки разместимся в гостинице на территории парка, где вечером вас ждёт праздничный ужин и встреча Нового года в сказочной атмосфере среди заснеженных пейзажей.

Парк «Красноярские Столбы»: встреча Нового годаПарк «Красноярские Столбы»: встреча Нового годаПарк «Красноярские Столбы»: встреча Нового годаПарк «Красноярские Столбы»: встреча Нового годаПарк «Красноярские Столбы»: встреча Нового годаПарк «Красноярские Столбы»: встреча Нового года
4 день

Прогулка по парку, возвращение в Красноярск

Насладившись поздним завтраком, продолжим путешествие по национальному парку «Красноярские Столбы». Сегодняшний маршрут пройдёт через живописные участки парка, включая переход к Манской стенке — величественной скале, возвышающейся в долине ручья Калтат. По дороге вы сможете остановиться на нескольких смотровых площадках, чтобы насладиться окружающей природой. Обед также будет в формате перекуса.

После завершения экскурсии — возвращение в Красноярск и размещение в гостинице.

Прогулка по парку, возвращение в КрасноярскПрогулка по парку, возвращение в КрасноярскПрогулка по парку, возвращение в КрасноярскПрогулка по парку, возвращение в Красноярск
5 день

Дивногорск: смотровая площадка «Царь-Рыба», Красноярская ГЭС и залив Шумиха

Сегодня едем на загородную экскурсию в Дивногорск. Маршрут пройдёт по дороге вдоль реки Енисей, одной из крупнейших рек мира. Вы сделаете остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», где установлена скульптура осетра — символа произведений Виктора Астафьева. Отсюда открывается потрясающий вид на Енисей.

Далее посетим плотину Красноярской ГЭС, которая является второй по мощности в России, а затем отправимся к заливу Шумиха. Там вас ждёт захватывающее катание на хивусе по льду Красноярского водохранилища. Вы увидите живописные уголки Бирюсинского залива, такие как Мамонтовая пещера и Царские ворота. В случае неблагоприятных погодных условий, эта экскурсия может быть заменена на посещение питомника хаски.

Возвращение в гостиницу и ужин.

Дивногорск: смотровая площадка «Царь-Рыба», Красноярская ГЭС и залив ШумихаДивногорск: смотровая площадка «Царь-Рыба», Красноярская ГЭС и залив ШумихаДивногорск: смотровая площадка «Царь-Рыба», Красноярская ГЭС и залив Шумиха
6 день

Окончание тура

Освободим номера до 12:00, после чего вы самостоятельно доберётесь до аэропорта или железнодорожного вокзала. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 500 ₽
Дети до 14 лет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины (кроме 4-го дня), обед-перекус в 4-й день
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Посещение комплекса «Сибирские термы»
Что не входит в цену
  • Билеты до Красноярска и обратно
  • Остальное питание
  • Алкоголь
  • Трансфер до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 9600 ₽
  • Спа-процедуры в комплексе «Сибирские термы»
  • Услуги парка «Бобровый лог»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
Завершение: Аэропорт Красноярска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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