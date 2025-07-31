Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местнео размещение в гостинице «Ермак» (Красноярск), 2-местное размещение в НПЦ «Нарым» (удобства в номере). Возможно 1-местное размещение в Красноярске за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины (кроме 4-го дня), а также обед-перекус в 4-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Для детей до 14 лет предусмотрена скидка.