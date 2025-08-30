Индивидуальный тур в Красноярск и Дивногорск: экскурсии, Красноярские Столбы и прогулка по Енисею
Погрузиться в философию столбизма, увидеть главные места Красноярска и прокатиться на теплоходе
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Красноярска, утро (точное ...
«Во второй день вы окажетесь среди причудливых скал национального парка «Красноярские Столбы», узнаете о философии столбизма, подниметесь на смотровые площадки и сделаете красивые кадры»
30 авг в 10:00
24 700 ₽ за человека
Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
«Завершим экскурсионную часть у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» — у сиенитового карьера с родником»
29 авг в 09:45
6 сен в 09:45
24 000 ₽ за человека
Персональный мини-тур по знаковым локациям Красноярского края
Посетить Дивногорск и родину В.П. Астафьева, увидеть знаменитые Столбы и заглянуть в фан-парк
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 10:0...
«Вас ждёт знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы» и его знаковыми скалами — Дедом, Бабкой, Перьями и Львиными воротами»
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
47 000 ₽ за всё до 3 чел.
