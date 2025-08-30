Найдено 3 тура в категории « Красноярские Столбы » в Красноярске, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На теплоходе На микроавтобусе 2 дня Индивидуальный тур в Красноярск и Дивногорск: экскурсии, Красноярские Столбы и прогулка по Енисею Погрузиться в философию столбизма, увидеть главные места Красноярска и прокатиться на теплоходе Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Красноярска, утро (точное ... «Во второй день вы окажетесь среди причудливых скал национального парка «Красноярские Столбы», узнаете о философии столбизма, подниметесь на смотровые площадки и сделаете красивые кадры» 24 700 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 2 дня Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ... «Завершим экскурсионную часть у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» — у сиенитового карьера с родником» 24 000 ₽ за человека На машине 2 дня Персональный мини-тур по знаковым локациям Красноярского края Посетить Дивногорск и родину В.П. Астафьева, увидеть знаменитые Столбы и заглянуть в фан-парк Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 10:0... «Вас ждёт знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы» и его знаковыми скалами — Дедом, Бабкой, Перьями и Львиными воротами» 47 000 ₽ за всё до 3 чел. Все туры Красноярска

