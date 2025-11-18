Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное путешествие по знаковым местам Красноярска и его живописных окрестностей.
Вы увидите мощную ГЭС, прогуляетесь по набережной Енисея в Дивногорске и подниметесь на смотровые площадки с читать дальше
панорамными видами.
Прокатитесь по канатно-кресельной дороге на скалу Малый Такмак, посетите родину писателя Виктора Астафьева — село Овсянка, а ещё пройдётесь по тропам национального парка «Красноярские Столбы», где вас встретят знаменитые скалы — Дед, Бабка, Перья.
Мы покажем часовню Параскевы Пятницы, уже знакомую вам по купюре в 10 рублей, провезём по самым красивым видовым точкам для ваших эффектных снимков. Вас ждут яркие пейзажи, узнаваемые места и интересные маршруты без утомительных переходов.
С собой нужно взять воду, можно и небольшой перекус на экскурсии.
В летнее время в солнечную погоду надевать головной убор и солнцезащитные очки. В дождливую взять с собой дождевик или зонт, но дождевик будет удобнее. Во все времена года – на смотровых площадках холоднее, чем в городе, позаботьтесь о дополнительной тёплой одежде.
1 день
Смотровая «Царь-рыба», родина В. Астафьева, прогулка по Дивногорску, фанпарк и скала Малый Такмак
Встретимся в Красноярске и посетим смотровую площадку «Царь-рыба», откуда откроется вид на Енисей. Здесь сделаем фотографии и отправимся в село Овсянка — на родину писателя Виктора Астафьева. Прогуляемся по улочкам, а желающие смогут заглянуть в музей-усадьбу или мемориальный комплекс.
Затем поедем в Дивногорск и пройдёмся по набережной. Можно будет покормить уток и выпить кофе с видом на Енисей и горы. Следующей точкой станет смотровая площадка Красноярской ГЭС — второй по мощности в России.
Пообедаем и направимся в фанпарк «Бобровый лог». Поднимемся на скалу Малый Такмак по канатно-кресельной дороге. Полюбуемся пейзажами и при желании прокатимся на родельбане длиной 3,4 км — он входит в число самых длинных в мире.
Завершим экскурсионную часть у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» — у сиенитового карьера с родником. Затем доставим вас к гостинице «Красноярск».
2 день
Нацпарк «Красноярские Столбы» и экскурсия по Красноярску
В 9:45 отправимся в национальный парк «Красноярские Столбы». Нас ждёт прогулка по центральной группе скал — увидим Деда, Бабку, Перья, Львиные ворота и другие. До Перевала доберёмся на транспорте, пешком идти не придётся. Можно взять с собой угощение для птиц и белок.
После экскурсии пообедаем в столовой. Затем осмотрим знаковые места Красноярска: посетим часовню Параскевы Пятницы — символ города, изображённый на 10-рублёвой купюре, прогуляемся по набережной Енисея, сделаем фотографии на Вантовом мосту и поднимемся на Николаевскую сопку, где установлен самый высокий флагшток в стране.
Завершение программы — в 19:00 у гостиницы «Красноярск».
Стандартный билет
24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Пропуск в нацпарк «Красноярские Столбы»
Что не входит в цену
Билеты до Красноярска и обратно
Проживание - от 3500 ₽ в сутки при 2-, 3-местном проживании в отеле 3
Питание - от 650 ₽ за человека за обед/ужин
Сборы нацпарка - 350 ₽ с человека
Билеты на канатно-кресельную дорогу: взрослый - 950 ₽, детский - 650 ₽ (необходимо приобрести билеты для гида)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 4992 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.