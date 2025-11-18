Встретимся в Красноярске и посетим смотровую площадку «Царь-рыба», откуда откроется вид на Енисей. Здесь сделаем фотографии и отправимся в село Овсянка — на родину писателя Виктора Астафьева. Прогуляемся по улочкам, а желающие смогут заглянуть в музей-усадьбу или мемориальный комплекс.

Затем поедем в Дивногорск и пройдёмся по набережной. Можно будет покормить уток и выпить кофе с видом на Енисей и горы. Следующей точкой станет смотровая площадка Красноярской ГЭС — второй по мощности в России.

Пообедаем и направимся в фанпарк «Бобровый лог». Поднимемся на скалу Малый Такмак по канатно-кресельной дороге. Полюбуемся пейзажами и при желании прокатимся на родельбане длиной 3,4 км — он входит в число самых длинных в мире.

Завершим экскурсионную часть у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» — у сиенитового карьера с родником. Затем доставим вас к гостинице «Красноярск».