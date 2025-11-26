В этом туре вы отправитесь навстречу ярким сибирским пейзажам, где природа и город соединяются в гармонии.Вас ждёт знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы» и его знаковыми скалами — Дедом, Бабкой,

Перьями и Львиными воротами. Вы подниметесь по самой длинной лестнице России к Торгашинскому хребту и увидите панораму с Красного гребня. Прогулка по вечернему Красноярску откроет часовню Параскевы Пятницы, набережную Енисея, Вантовый мост и памятник командору Николаю Резанову. Посетите смотровую площадку «Царь-Рыба» с видом на реку, прогуляетесь по родному селу писателя Виктора Астафьева и узнаете больше о его жизни в мемориальном комплексе. В Дивногорске вас встретят горные пейзажи и атмосфера города, выросшего у подножия ГЭС. Завершением путешествия станет поездка в фан-парк «Бобровый лог» с подъёмом по канатной дороге к скале Малый Такмак, где вы увидите нацпарк «Столбы» с высоты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой воду.

На смотровых площадках у Енисея температура ниже, чем в городе, поэтому в межсезонье необходима тёплая одежда.

В дождливую погоду предпочтительнее использовать дождевики, а не зонты.

В жаркое время года рекомендуем головные уборы и солнцезащитные очки.

Для экскурсий лучше выбрать удобную одежду и обувь на рифлёной подошве.