Персональный мини-тур по знаковым локациям Красноярского края

Посетить Дивногорск и родину Виктора Астафьева, увидеть знаменитые «Столбы» и заглянуть в фан-парк
В этом туре вы отправитесь навстречу ярким сибирским пейзажам, где природа и город соединяются в гармонии.

Вас ждёт знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы» и его знаковыми скалами — Дедом, Бабкой,
Перьями и Львиными воротами.

Вы подниметесь по самой длинной лестнице России к Торгашинскому хребту и увидите панораму с Красного гребня.

Прогулка по вечернему Красноярску откроет часовню Параскевы Пятницы, набережную Енисея, Вантовый мост и памятник командору Николаю Резанову.

Посетите смотровую площадку «Царь-Рыба» с видом на реку, прогуляетесь по родному селу писателя Виктора Астафьева и узнаете больше о его жизни в мемориальном комплексе. В Дивногорске вас встретят горные пейзажи и атмосфера города, выросшего у подножия ГЭС.

Завершением путешествия станет поездка в фан-парк «Бобровый лог» с подъёмом по канатной дороге к скале Малый Такмак, где вы увидите нацпарк «Столбы» с высоты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой воду.

На смотровых площадках у Енисея температура ниже, чем в городе, поэтому в межсезонье необходима тёплая одежда.

В дождливую погоду предпочтительнее использовать дождевики, а не зонты.

В жаркое время года рекомендуем головные уборы и солнцезащитные очки.

Для экскурсий лучше выбрать удобную одежду и обувь на рифлёной подошве.

Питание. Не входит в стоимость тура. Обеды и ужины можно заказать самостоятельно в кафе и ресторанах по маршруту.

Транспорт. Для передвижений используется комфортабельный транспорт туристического класса: седан, минивэн, микроавтобус или автобус — в зависимости от количества участников.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Программа включает короткие пешие прогулки. Специальная физическая подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Столбы», Торгашинский хребет и прогулка по вечернему городу

Начнём путешествие с главной природной достопримечательности Красноярска — заповедника «Столбы». Вы увидите знаменитые скалы Дед, Бабка, Перья и Львиные ворота. Чтобы сэкономить силы и время, мы подъедем к ним на автомобиле. Вас ждёт свежий воздух тайги, удивительные виды и увлекательные истории гида. Обязательно возьмите орехи или семечки — здесь можно покормить птиц, белок и бурундуков.

После прогулки заедем на обед в выбранное вами кафе или ресторан, а затем отправимся к Торгашинскому хребту. Поднимемся по самой длинной лестнице России к скалам Арка и Страшная. С Красного гребня открывается панорама на «Столбы» и весь Красноярск. Скала Арка с древности считалась местом силы: шаманы проводили здесь камлания, и сегодня её загадочная энергетика продолжает притягивать людей.

Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы посетим часовню Параскевы Пятницы, прогуляемся по набережной Енисея, увидим памятник командору Николаю Резанову, Вантовый мост и покормим уток у воды. Панорамы Красноярска в закатных лучах по-настоящему впечатляют.

2 день

Дивногорск, село Овсянка, Красноярская ГЭС и фан-парк «Бобровый лог»

В этот день мы отправимся за пределы города к самым живописным смотровым площадкам. Первой остановкой станет «Царь-рыба», откуда откроется величественная панорама Енисея. Отсюда особенно хорошо видно, как река несёт свои воды среди бескрайних сибирских просторов.

Далее мы посетим село Овсянка — родину писателя Виктора Астафьева. Здесь сохранились деревенские улочки, изба с резными наличниками и создан Мемориальный комплекс. В музее можно увидеть личные вещи писателя, рукописи и фотографии, почувствовать атмосферу, которая вдохновляла его на творчество.

После мы поедем в Дивногорск — город, построенный на берегу Енисея среди гор. Здесь индустриальные сооружения сочетаются с природными пейзажами. Прогулка и чашка кофе в таком месте подарят особое ощущение спокойствия.

Кульминацией дня станет Красноярская ГЭС — грандиозная плотина, укрощающая Енисей. Это одно из крупнейших гидротехнических сооружений страны, символ инженерного гения 20 века.

Вернувшись в столицу, отправимся в фан-парк «Бобровый лог». Подъём на канатной дороге к скале Малый Такмак откроет захватывающий вид на «Красноярские Столбы». Мы также посетим орнитологическую площадку и сиенитовый карьер, где гид расскажет о его особенностях.

На этом наш тур завершится.

Что включено
  • Трансфер от/до Красноярска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Пропуск в национальный парк «Красноярские Столбы»
Что не входит в цену
  • Переезд до Красноярска и обратно
  • Проживание (от 6000 ₽ за 2-местный номер в отеле 3*)
  • Питание
  • Сбор за посещение нацпарка «Красноярские Столбы» - 350 ₽ с человека
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу в фан-парке «Бобровый лог»: взрослый - 950 ₽, детский - 650 ₽ (оплачивается также билет для гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 10:00 (или любое другое время по договорённости)
Завершение: Красноярск, точное место - по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 5004 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.

