Вас ждёт знакомство с национальным парком «Красноярские Столбы» и его знаковыми скалами — Дедом, Бабкой,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой воду.
На смотровых площадках у Енисея температура ниже, чем в городе, поэтому в межсезонье необходима тёплая одежда.
В дождливую погоду предпочтительнее использовать дождевики, а не зонты.
В жаркое время года рекомендуем головные уборы и солнцезащитные очки.
Для экскурсий лучше выбрать удобную одежду и обувь на рифлёной подошве.
Питание. Не входит в стоимость тура. Обеды и ужины можно заказать самостоятельно в кафе и ресторанах по маршруту.
Транспорт. Для передвижений используется комфортабельный транспорт туристического класса: седан, минивэн, микроавтобус или автобус — в зависимости от количества участников.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Программа включает короткие пешие прогулки. Специальная физическая подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников.
Программа тура по дням
Заповедник «Столбы», Торгашинский хребет и прогулка по вечернему городу
Начнём путешествие с главной природной достопримечательности Красноярска — заповедника «Столбы». Вы увидите знаменитые скалы Дед, Бабка, Перья и Львиные ворота. Чтобы сэкономить силы и время, мы подъедем к ним на автомобиле. Вас ждёт свежий воздух тайги, удивительные виды и увлекательные истории гида. Обязательно возьмите орехи или семечки — здесь можно покормить птиц, белок и бурундуков.
После прогулки заедем на обед в выбранное вами кафе или ресторан, а затем отправимся к Торгашинскому хребту. Поднимемся по самой длинной лестнице России к скалам Арка и Страшная. С Красного гребня открывается панорама на «Столбы» и весь Красноярск. Скала Арка с древности считалась местом силы: шаманы проводили здесь камлания, и сегодня её загадочная энергетика продолжает притягивать людей.
Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы посетим часовню Параскевы Пятницы, прогуляемся по набережной Енисея, увидим памятник командору Николаю Резанову, Вантовый мост и покормим уток у воды. Панорамы Красноярска в закатных лучах по-настоящему впечатляют.
Дивногорск, село Овсянка, Красноярская ГЭС и фан-парк «Бобровый лог»
В этот день мы отправимся за пределы города к самым живописным смотровым площадкам. Первой остановкой станет «Царь-рыба», откуда откроется величественная панорама Енисея. Отсюда особенно хорошо видно, как река несёт свои воды среди бескрайних сибирских просторов.
Далее мы посетим село Овсянка — родину писателя Виктора Астафьева. Здесь сохранились деревенские улочки, изба с резными наличниками и создан Мемориальный комплекс. В музее можно увидеть личные вещи писателя, рукописи и фотографии, почувствовать атмосферу, которая вдохновляла его на творчество.
После мы поедем в Дивногорск — город, построенный на берегу Енисея среди гор. Здесь индустриальные сооружения сочетаются с природными пейзажами. Прогулка и чашка кофе в таком месте подарят особое ощущение спокойствия.
Кульминацией дня станет Красноярская ГЭС — грандиозная плотина, укрощающая Енисей. Это одно из крупнейших гидротехнических сооружений страны, символ инженерного гения 20 века.
Вернувшись в столицу, отправимся в фан-парк «Бобровый лог». Подъём на канатной дороге к скале Малый Такмак откроет захватывающий вид на «Красноярские Столбы». Мы также посетим орнитологическую площадку и сиенитовый карьер, где гид расскажет о его особенностях.
На этом наш тур завершится.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до Красноярска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Пропуск в национальный парк «Красноярские Столбы»
Что не входит в цену
- Переезд до Красноярска и обратно
- Проживание (от 6000 ₽ за 2-местный номер в отеле 3*)
- Питание
- Сбор за посещение нацпарка «Красноярские Столбы» - 350 ₽ с человека
- Билеты на канатно-кресельную дорогу в фан-парке «Бобровый лог»: взрослый - 950 ₽, детский - 650 ₽ (оплачивается также билет для гида)