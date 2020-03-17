Последние новости коронавируса в Красноярском крае на сегодня со статистикой
Заразилось 1428+227
Умерло 15
Выздоровело 375+90
Болеют сейчас 1038+137
Летальность 1.05%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Красноярском крае, включая Красноярск, находится 0.61%, 1428 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 375 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1038 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Красноярске и Красноярском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Красноярском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Красноярском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Красноярском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Красноярского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1428+227+19%
15
375+90+32%
▲1038+137
11 мая 2020
1201+58+5%
15+1+7%
285+1+0.35%
▲901+56
10 мая 2020
1143+73+7%
14+1+8%
284+31+12%
▲845+41
9 мая 2020
1070+106+11%
13+1+8%
253+33+15%
▲804+72
8 мая 2020
964+31+3%
12
220+17+8%
▲732+14
7 мая 2020
933+23+3%
12
203+41+25%
▼718-18
6 мая 2020
910+42+5%
12
162
▲736+42
5 мая 2020
868+45+5%
12+1+9%
162+5+3%
▲694+39
4 мая 2020
823+42+5%
11
157+4+3%
▲655+38
3 мая 2020
781+17+2%
11+2+22%
153+7+5%
▲617+8
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Красноярском крае по дням
Красноярский край и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
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Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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