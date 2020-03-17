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Последние новости коронавируса в Красноярском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1428+227
  • Умерло 15
  • Выздоровело 375+90
  • Болеют сейчас 1038+137
  • Летальность 1.05%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Красноярском крае, включая Красноярск, находится 0.61%, 1428 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 375 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1038 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Красноярске и Красноярском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Красноярском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.15 разав Красноярском крае летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
11 человекв среднем умирает в Красноярском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Красноярском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Красноярском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Красноярского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201428+227+19%15375+90+32%1038+137
11 мая 20201201+58+5%15+1+7%285+1+0.35%901+56
10 мая 20201143+73+7%14+1+8%284+31+12%845+41
9 мая 20201070+106+11%13+1+8%253+33+15%804+72
8 мая 2020964+31+3%12220+17+8%732+14
7 мая 2020933+23+3%12203+41+25%718-18
6 мая 2020910+42+5%12162736+42
5 мая 2020868+45+5%12+1+9%162+5+3%694+39
4 мая 2020823+42+5%11157+4+3%655+38
3 мая 2020781+17+2%11+2+22%153+7+5%617+8
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Красноярском крае по дням

Красноярский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Красноярском крае

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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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