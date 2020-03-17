Заразилось 1428 +227

Умерло 15

Выздоровело 375 +90

Болеют сейчас 1038 +137

Летальность 1.05% около 11 чел. на 1000 заболевших

В Красноярском крае, включая Красноярск, находится 0.61%, 1428 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 375 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1038 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Красноярске и Красноярском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Красноярском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.15 раза в Красноярском крае летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 11 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Красноярском крае

Карта распространения коронавируса в Красноярском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Красноярском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Красноярского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1428 +227+19% 15 375 +90+32% ▲ 1038+137 11 мая 2020 1201 +58+5% 15 +1+7% 285 +1+0.35% ▲ 901+56 10 мая 2020 1143 +73+7% 14 +1+8% 284 +31+12% ▲ 845+41 9 мая 2020 1070 +106+11% 13 +1+8% 253 +33+15% ▲ 804+72 8 мая 2020 964 +31+3% 12 220 +17+8% ▲ 732+14 7 мая 2020 933 +23+3% 12 203 +41+25% ▼ 718-18 6 мая 2020 910 +42+5% 12 162 ▲ 736+42 5 мая 2020 868 +45+5% 12 +1+9% 162 +5+3% ▲ 694+39 4 мая 2020 823 +42+5% 11 157 +4+3% ▲ 655+38 3 мая 2020 781 +17+2% 11 +2+22% 153 +7+5% ▲ 617+8 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Красноярском крае по дням