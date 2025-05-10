Отправьтесь в маленький и тихий город на острове в водах Финского залива! Узнайте удивительную историю местных достопримечательностей, связанных с морем и военно-морским флотом.
Ещё недавно это закрытое поселение, а сегодня посетить его могут все желающие и увидеть боевые корабли!
Ещё недавно это закрытое поселение, а сегодня посетить его могут все желающие и увидеть боевые корабли!
Описание экскурсии
Что вас ждёт на экскурсии? Трассовая экскурсия от центра города Петербурга до Кронштадт, обзорная пешеходная экскурсия в Кронштадте и посещение Морского Никольского собора. Кронштадт — маленький и тихий город, где практически все достопримечательности связаны с морем и историей военно-морского флота. Рекомендуем посетить Кронштадт именно с гидом, так как строгая промышленная архитектура города сама по себе молчалива. Но когда город начинает раскрываться перед Вами, приходит понимание истории не только Кронштадта, но и Петербурга, как города-порта. Кронштадт был главной военно-морской базой Балтийского флота, начиная с 1720-х годов. Из-за военных объектов до 1996 года это было закрытое поселение. Сегодня посетить его могут все желающие, посмотреть на боевые корабли с набережной — обязательная часть туристической программы в Кронштадте. По дороге из Санкт-Петербурга в Кронштадт Вы увидите новый небоскрёб Газпрома Лахта Центр, самый высокий небоскрёб России и Европы. Кронштадт находится на острове в водах Финского залива! Соединяет Кронштадт с большой землей уникальное сооружение дамбы. Проезжая по дамбе, Вы сможете увидеть форты северной линии обороны города, узнаете о том, как они возводились и какую роль сыграли в истории России. На острове расположена Крепость "Кронштадт", построенная в начале 18-го века Петром первым как фортификационное сооружение и ни разу с тех пор не взятая ни одним врагом. Посетить новый музей Военно-морской славы можно в сопровождении гида. А также, посмотреть первую атомную советскую подлодку! Поездка из Санкт-Петербурга в Кронштадт на авто, в Кронштадте мы передвигаемся пешком. Вместимость авто гида до 7 чел, но комфортно будет при 6 местном размещении (7 чел по согласованию). Важная информация:
Экскурсия проводится на личном автомобиле гида (до 6-7 чел). Если вас больше, свяжитесь с гидом для аренды микроавтобуса и перерасчета стоимости экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андреевский сад
- Безымянный пер
- Дерево желаний
- Обводный канал
- Сквер Подводников
- Памятник Блокадная колюшка
- Синий мост
- Кронштадтский футшток
- Итальянский дворец
- Итальянский пруд (смотровая площадка)
- Петровский канал
- Петровский док и Доковый мост
- Памятник А.С. Попову
- Петровский парк
- Средняя гавань (смотровая площадка)
- Арсенал
- Макаровский мост
- Якорная площадь
- Морской Никольский собор
- Доковый бассейн
Что включено
- Услуги гида (трассовая экскурсия от Санкт-Петербурга и экскурсионное сопровождение гидом по программе)
- Транспорт из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно.
Что не входит в цену
- Трансфер от/ и до отеля - 2000₽-3000Р (в зависимости от района проживания)
- Посещение Музея Военно-Морской славы и/или подлодки К-3. Стоимость экскурсии в музее сопровождающим гидом +5000₽, стоимость входных билетов 400₽/взрослый, 200₽/школьник. Подлодка - 1000₽ полный, 500₽ льготный, есть семейные тарифы (см. на сайте). Билеты может помочь приобрести гид.
- Можно исключить прогулку по Кронштадту, если вы там уже были и поехать в Военно-морской музей славы. В таком случае доплата составит +2000₽ и входные билеты в музей. Рядом с музеем парк - Остров фортов.
- Посещение дополнительных музеев и выставок (можно согласовать с гидом и внести в программу, заранее согласовав это с гидом и обсудив стоимость)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания
Завершение: Центральный район, площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на личном автомобиле гида (до 6-7 чел)
- Если вас больше, свяжитесь с гидом для аренды микроавтобуса и перерасчета стоимости экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили с экскурсоводом Екатериной на экскурсию в Кронштадт. Нам очень понравилось, начиная от комфортного автомобиля и заканчивая очень интересной программой экскурсии. Екатерина очень эрудированный, влюбленный в свою профессию экскурсовод! Искренне рекомендуем!
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