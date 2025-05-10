Что вас ждёт на экскурсии? Трассовая экскурсия от центра города Петербурга до Кронштадт, обзорная пешеходная экскурсия в Кронштадте и посещение Морского Никольского собора. Кронштадт — маленький и тихий город, где практически все достопримечательности связаны с морем и историей военно-морского флота. Рекомендуем посетить Кронштадт именно с гидом, так как строгая промышленная архитектура города сама по себе молчалива. Но когда город начинает раскрываться перед Вами, приходит понимание истории не только Кронштадта, но и Петербурга, как города-порта. Кронштадт был главной военно-морской базой Балтийского флота, начиная с 1720-х годов. Из-за военных объектов до 1996 года это было закрытое поселение. Сегодня посетить его могут все желающие, посмотреть на боевые корабли с набережной — обязательная часть туристической программы в Кронштадте. По дороге из Санкт-Петербурга в Кронштадт Вы увидите новый небоскрёб Газпрома Лахта Центр, самый высокий небоскрёб России и Европы. Кронштадт находится на острове в водах Финского залива! Соединяет Кронштадт с большой землей уникальное сооружение дамбы. Проезжая по дамбе, Вы сможете увидеть форты северной линии обороны города, узнаете о том, как они возводились и какую роль сыграли в истории России. На острове расположена Крепость "Кронштадт", построенная в начале 18-го века Петром первым как фортификационное сооружение и ни разу с тех пор не взятая ни одним врагом. Посетить новый музей Военно-морской славы можно в сопровождении гида. А также, посмотреть первую атомную советскую подлодку! Поездка из Санкт-Петербурга в Кронштадт на авто, в Кронштадте мы передвигаемся пешком. Вместимость авто гида до 7 чел, но комфортно будет при 6 местном размещении (7 чел по согласованию). Важная информация:

Экскурсия проводится на личном автомобиле гида (до 6-7 чел). Если вас больше, свяжитесь с гидом для аренды микроавтобуса и перерасчета стоимости экскурсии!