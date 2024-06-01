1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
«Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия»
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
«Посетите Якорную площадь с величественным Морским Никольским собором»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
«Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
- ССергей31 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
- ККирилл30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
- ЕЕкатерина25 мая 2024Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
- ТТатьяна24 мая 2024Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
- ЛЛена13 мая 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
- ММарина8 мая 2024Все было просто супер! Мужчинам тоже было очень интересно (обычно равнодушны к экскурсиям)
- EEugenia13 августа 2023Алевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, которая для нас оказалось новой.
- ЕЕлена27 марта 2022Красивое атмосферное место
- ООльга4 ноября 2021Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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