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Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)

Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Кронштадту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Вместе мы отправимся в путешествие по времени, начиная от Андреевского сквера и далее, вглубь исторического центра
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острова.

Мы узнаем о появлении Кронштадта, его важной роли в истории российского флота и уникальных архитектурных сооружениях, которые сделали его известным на весь мир.

Вашему вниманию будут представлены Петровский док, Адмиралтейство, точка отсчета всех высот и глубин России, а также военные корабли, стоящие на якоре в гавани.

Особое внимание мы уделим Морскому собору - главной доминанте Кронштадта, построенному по образу Айя-Софии. Мы рассмотрим детали его архитектуры и узнаем, на что обратить внимание в его интерьере. Экскурсия завершится возле Морского собора, вход в который свободный для всех желающих. Для удобства приезда в Кронштадт предоставлена информация о транспортных маршрутах от Петербурга.

Не упустите возможность погрузиться в историю морского Кронштадта и увидеть его главные достопримечательности

5
96 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в историю морского флота
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🚢 Военные корабли и гавань
  • 🗺️ Интересные факты без перегрузки датами
  • 🕍 Величественный Морской собор
  • 🚶 Прогулка по историческому центру

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадте - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а архитектурные памятники и военные корабли выглядят наиболее впечатляюще.
Сейчас август — это идеальное время.
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)

Что можно увидеть

  • Петровский док
  • Адмиралтейство
  • Точка отсчета всех высот и глубин
  • Военные корабли
  • Якорная площадь
  • Памятник адмиралу Макарову
  • Морской собор

Описание экскурсии

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

  • Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
  • Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
  • Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
  • Военные корабли на стоянке в гавани
  • Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову

Морской собор

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м)
  • После экскурсии вы можете посетить Морской собор — вход свободный

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1296 туристов
Я гид по Петербургу и пригородам. Окончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но потом всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу —
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это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
3
2
1
М
Лера, спасибо огромное за крутейшую экскурсию! Вы не просто гид, а настоящий волшебник, который умеет оживлять историю. Было так интересно, что мы даже не заметили, как пролетело время. Особенно дети
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(которые обычно страдают на экскурсиях) сказали, что это была лучшая экскурсия в их жизни 🫶

Понравилось всё: и ваши забавные истории, и секретные места, которые вы нам показали, и то, как вы находили подход к каждому в группе. Теперь будем советовать вас всем знакомым!

Ещё раз спасибо за отличное настроение и новые открытия! 😊

Лера, спасибо огромное за крутейшую экскурсию! Вы не просто гид, а настоящий волшебник, который умеет оживлять
Лера, спасибо огромное за крутейшую экскурсию! Вы не просто гид, а настоящий волшебник, который умеет оживлять
Лера, спасибо огромное за крутейшую экскурсию! Вы не просто гид, а настоящий волшебник, который умеет оживлять
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Геннадий
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей семьёй, дочке 12 лет, сыну 21 год, всем было очень интересно, всем очень понравилось! Огромное спасибо Валерии! Прошу прощения что оставил отзыв с большой задержкой, не хватает времени)
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей
Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей
Лера
Лера
Ответ организатора:
Спасибо большое всей вашей чудесной семье за добрые слова, отличную компанию и вовлеченность! Приезжайте ещё!
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Т
Прекрасный гид. Хорошая экскурсия. Жаль с погодой не повезло. Но Лера сделала все, чтобы наши планы осуществились.
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Е
Я уже писала, что Лера для меня - лучший экскурсовод по Питеру, а ещё оказывается и по Кронштадту. Никогда не думала, что этот город вызовет такой большой интерес к своей
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истории, жизни его жителей, в том числе и современных, и вообще произведёт впечатление места, в которое хочу вернуться на более длительный срок. Лера заражает своей любовью к местам, о которых рассказывает, а её глубокое знание предмета и эмоциональная манера донести историю до каждого, заслуживают самую высокую оценку.

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М
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально с первых минут расположить к себе маленькую экскурсантку и за ручку провести через разные
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эпохи истории города, захватывающе, легко и осязаемо! Было интересно всем: и ребенку и взрослым. Ребенок значительно поднял свою самооценку, пересчитывая конфетки, полученные от Леры за правильные ответы. Спасибо, Лера, за то, что своим неординарным подходом Вы боретесь с привычными нам, взрослым стереотипами из нашего детства:"экскурсия - это скукота","экскурсия - это монолог". Обязательно вернемся к Вам, чтобы открыть другие уголки Петербурга вместе! Спасибо!
PS: спустя некоторое время после экскурсии, пересматривая фотографии, я задала дочке вопрос: -"Чем понравилась Лера?" и получила совсем неожиданный ответ:"Она задавала много вопросов":)))

Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально
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В
супер, много деталей, диалог.
Лера
Лера
Ответ организатора:
Благодарю за прекрасную прогулку и интересную беседу!
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