Что вас ожидает

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир.

Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время.

Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России.

Комплекс защитных сооружений, которые ежегодно спасают Петербург от наводнений.

Военные корабли на стоянке в гавани.

Якорную площадь, где мы обсудим историю и эволюцию морской формы.

Морской собор — снаружи, изнутри и с высоты

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим внутреннее убранство храма. А после вы сможете подняться под купол Морского собора — и полюбоваться потрясающим видом на дамбу и старые улочки Кронштадта.

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