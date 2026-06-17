Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Кронштадту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Вместе мы отправимся в путешествие по времени, начиная от Андреевского сквера и далее, вглубь исторического центра
Вместе мы отправимся в путешествие по времени, начиная от Андреевского сквера и далее, вглубь исторического центра
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в историю морского флота
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🚢 Военные корабли и гавань
- 🗺️ Интересные факты без перегрузки датами
- 🕍 Величественный Морской собор
- 🚶 Прогулка по историческому центру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадте - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а архитектурные памятники и военные корабли выглядят наиболее впечатляюще.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петровский док
- Адмиралтейство
- Точка отсчета всех высот и глубин
- Военные корабли
- Якорная площадь
- Памятник адмиралу Макарову
- Морской собор
Описание экскурсии
Нескучные хроники города-форта
От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:
- Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
- Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
- Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
- Военные корабли на стоянке в гавани
- Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову
Морской собор
После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м)
- После экскурсии вы можете посетить Морской собор — вход свободный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1296 туристов
Я гид по Петербургу и пригородам. Окончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но потом всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Лера, спасибо огромное за крутейшую экскурсию! Вы не просто гид, а настоящий волшебник, который умеет оживлять историю. Было так интересно, что мы даже не заметили, как пролетело время. Особенно дети
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Валерия замечательный экскурсовод и очень интересный рассказчик, мы были первый раз в Кронштадте, 1 мая, всей семьёй, дочке 12 лет, сыну 21 год, всем было очень интересно, всем очень понравилось! Огромное спасибо Валерии! Прошу прощения что оставил отзыв с большой задержкой, не хватает времени)
Лера
Ответ организатора:
Спасибо большое всей вашей чудесной семье за добрые слова, отличную компанию и вовлеченность! Приезжайте ещё!
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Т
Прекрасный гид. Хорошая экскурсия. Жаль с погодой не повезло. Но Лера сделала все, чтобы наши планы осуществились.
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Е
Я уже писала, что Лера для меня - лучший экскурсовод по Питеру, а ещё оказывается и по Кронштадту. Никогда не думала, что этот город вызовет такой большой интерес к своей
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М
Были с ребенком (8 лет) на экскурсии с Лерой. Очень понравилась подача материала. Лере удалось буквально с первых минут расположить к себе маленькую экскурсантку и за ручку провести через разные
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В
супер, много деталей, диалог.
Лера
Ответ организатора:
Благодарю за прекрасную прогулку и интересную беседу!
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