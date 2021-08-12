Кронштадт — хранитель морского флота!

Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора

5
5 отзывов
Старинные форты, дамбы и военные корабли — приглашаю вас совершить погружение в историю морского Кронштадта.

Мы прогуляемся по улицам, скверам и гавани города-острова, поговорим о его истоках, героях и боевой славе.

Рассмотрим снаружи и изнутри знаменитый Морской собор и, если захотите, поднимемся под его купол и с высоты окинем взглядом весь Кронштадт.
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!

Что вас ожидает

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

  • Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир.
  • Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время.
  • Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России.
  • Комплекс защитных сооружений, которые ежегодно спасают Петербург от наводнений.
  • Военные корабли на стоянке в гавани.
  • Якорную площадь, где мы обсудим историю и эволюцию морской формы.

Морской собор — снаружи, изнутри и с высоты

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим внутреннее убранство храма. А после вы сможете подняться под купол Морского собора — и полюбоваться потрясающим видом на дамбу и старые улочки Кронштадта.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, маршрутное такси № 405 (от конечной остановки до места встречи — около 200 м).
  • Если вы планируете подняться под купол Морского собора, дополнительно нужно будет купить билеты: взрослый — 400 руб., пенсионный или детский — 200 руб.
  • Группы от 4 человек гуляют со специальным оборудованием (наушники и приемник). Так вы сможете не делать неудобных остановок и следовать за плавным рассказом, не выпадая из него.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Лера
Лера
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 35, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 4 года назад всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу — это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!
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5 реальных отзывов от туристов

Т
12 авг 2021
Супер гид. Лера, спасибо.
Л
31 июля 2021
Отличная экскурсия! Очень понравилась подача материала, узнали много нового и неожиданного. Будем всем ре3омендлвать эту экскурсию:)
Е
25 июля 2021
Вам очень повезёт, если вам выпадет изучать Кронштадт с Лерой. Она много знает, прекрасный рассказчик и даже может делать чудеса. Да, да! Мы попали под купол собора, когда туда не пускали. А Лера смогла договориться! Так что в Кронштадт только с ней.
Т
25 июля 2021
Спасибо экскурсоводу Лере за интересную и увлекательную экскурсию по Кронштадту.
Н
2 июля 2021
Самый лучший из всех мне встречавшихся гидов: смогла удерживать внимание взрослых и 2 подростков на жаре на протяжении 3, 5 часов, смогла мегаинтересно рассказать про этот город, с виду ничем не примечательный. Дети даже не устали и весь день после этого были в хорошем настроении!

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