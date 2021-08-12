Что вас ожидает
Нескучные хроники города-форта
От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:
- Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир.
- Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время.
- Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России.
- Комплекс защитных сооружений, которые ежегодно спасают Петербург от наводнений.
- Военные корабли на стоянке в гавани.
- Якорную площадь, где мы обсудим историю и эволюцию морской формы.
Морской собор — снаружи, изнутри и с высоты
После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим внутреннее убранство храма. А после вы сможете подняться под купол Морского собора — и полюбоваться потрясающим видом на дамбу и старые улочки Кронштадта.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, маршрутное такси № 405 (от конечной остановки до места встречи — около 200 м).
- Если вы планируете подняться под купол Морского собора, дополнительно нужно будет купить билеты: взрослый — 400 руб., пенсионный или детский — 200 руб.
- Группы от 4 человек гуляют со специальным оборудованием (наушники и приемник). Так вы сможете не делать неудобных остановок и следовать за плавным рассказом, не выпадая из него.