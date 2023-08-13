Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми красотами города и его природой. В апреле и октябре также можно посетить, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской собор
Якорная площадь
Памятники флотоводцам
Описание экскурсии
Мятежный город
С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Вы услышите рассказ о значении Кронштадта в Победе над фашисткой Германией, увидите орудие старшины Тамбасова и памятники знаменитым флотоводцам Ф. Ушакову и С. Макарову. Стоя у вечного огня, мы поговорим о событиях 1905-1907, 1917 и 1921 годов и почтим память жертв революции.
Боевое крещение
Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов. Почему войсковой храм, каких были сотни, нетипично высок, из-за чего одно время местные звали храм «Максимкой» и какой след оставила в архитектуре храма Великая Отечественная война? Мы вспомним основные вехи истории столетнего памятника, а после вы сможете осмотреть собор изнутри и полюбоваться искусным убранством.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
–
2
–
1
–
E
Eugenia
Алевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, которая для нас оказалось новой. Чувствуется, что экскурсовод прекрасно знает город, любит свое дело, умеет заинтересовать и может ответить на любой вопрос. Большое спасибо за замечательно проведенное время!:-)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
В субботу 2 августа имела удовольствие быть на экскурсии в городе Кронштадт, которую проводила замечательная Алевтина. Всё прошло прекрасно, Профессионально, увлечённо. Спасибо большое. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Спасибо за прекрасный рассказ! Очень довольны прогулкой и экскурсоводом, узнали много интересного!
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Отличный экскурсовод. Отличная экскурсия. Понравилось всей компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Отлично прогулялись, было интересно слушать. Были со спокойным дитем 9лет. Возможно, с детьми будет скучновато. Но в целом нам понравилось, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Красивое атмосферное место
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кронштадта
Похожие экскурсии на «Морской Собор - сердце Кронштадта»