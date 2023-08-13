Главные достопримечательности острова Котлин - это Финский залив и собор святителя Николая Чудотворца. Без одного не было бы другого: расскажут о подвигах моряков, восстаниях и революциях.



Узнаете, почему площадь называется Якорной, услышите истории о знаменитых флотоводцах и поразитесь убранству Морского собора. История, архитектура и природа соединяются в этом уникальном месте

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми красотами города и его природой. В апреле и октябре также можно посетить, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.