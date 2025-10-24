Экскурсия в Кронштадте предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города, который стал колыбелью морского флота России. Узнайте о великих мореплавателях и изобретениях, которые изменили мир. Посетите памятники, связанные с историей города, и полюбуйтесь величественным Морским собором. Это путешествие позволит вам понять значение Кронштадта в истории России и мира

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.

У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.

Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.

Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.

И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.

Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.