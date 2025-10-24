5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в историю морского флота
- 🏛️ Знакомство с памятниками и их историей
- 🔍 Увлекательные рассказы о мореплавателях
- 📸 Возможность сделать уникальные снимки
- 🕌 Посещение Морского собора
Что можно увидеть
- Памятник Макарову
- Памятник Пахтусову
- Памятник Ушакову
- Памятник Белинсгаузену
- Морской собор
Описание экскурсии
Программа
- Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
- У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
- Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
- Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
- И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
- Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.
Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.
При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.
Организационные детали
Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.
Пешком ходили очень мало (экскурсовод мотивировала жарой). Мы получили набор разнородной и очень поверхностной информации: основание Кронштадта, дерево желаний, сухой док Петра, голландская кухня,
Хотели выразить слова благодарности Татьяне за прекрасную экскурсию по Кронштадту. У нас была индивидуальная экскурсия. Не заметили, как пролетело три часа. Очень комфортный человек и знающий свое дело экскурсовод!