Понять величие Кронштадта

На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Экскурсия в Кронштадте предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города, который стал колыбелью морского флота России. Узнайте о великих мореплавателях и изобретениях, которые изменили мир. Посетите памятники, связанные с историей города, и полюбуйтесь величественным Морским собором. Это путешествие позволит вам понять значение Кронштадта в истории России и мира
4.8
57 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в историю морского флота
  • 🏛️ Знакомство с памятниками и их историей
  • 🔍 Увлекательные рассказы о мореплавателях
  • 📸 Возможность сделать уникальные снимки
  • 🕌 Посещение Морского собора
Ближайшие даты:
11
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя1
дек2
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Макарову
  • Памятник Пахтусову
  • Памятник Ушакову
  • Памятник Белинсгаузену
  • Морской собор

Описание экскурсии

Программа

  • Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
  • У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
  • Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
  • Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
  • И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
  • Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 4165 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
7
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Т
Таиса
24 окт 2025
Спасибо! Все было интересно! Мы довольны.
О
Ольга
30 июл 2025
Очень приятная получилась сегодня экскурсия, большое спасибо Алле. Столько поселили мест, много всего узнали, нам очень понравилось! Человек влюблена в свой город, это ценно.
Д
Дмитрий
3 июл 2025
Хочу выразить благодарность Алевтине Павловне за открытие для нашей семьи Кронштадта. Прекрасный рассказ, интересные места и не забываемое чувство влюбленности в Кронштадт - вот что мы получили от экскурсии с Валентиной Павловной! Рекомендуем.
Волков
Волков
14 сен 2024
Алевтина очень тщательно и объёмное расскажет о городе Крондштат,не каждому такой формат подойдёт. Были на экскурсии с ребёнком 7 лет и ей было не интересно, больше подходит для взрослого населения, если вы хотите неспешно пройтись по городу.
П
Павел
18 авг 2024
Супер экскурсия!
А
Андрей
16 авг 2024
Тот случай, когда экскурсовод по-настоящему любит свой город. Алевтина Павловна не только рассказала нам о Кронштадте, его славной истории, но и давала время сделать фотографии, помогала выбрать маршрут после экскурсии,
посоветовала, куда еще можно сходить в городе, и как куда добраться. Также с ней был альбом с уникальными фотографиями, которые вы нигде в Интернете не найдете - часть мест и событий на них уже никогда не заснять.
Словом, экскурсия была такова, что мы поняли - в Кронштадт вернемся обязательно!
В высшей степени интеллигентный и доброжелательный экскурсовод, настоятельно рекомендую всем.

В
Вячеслав
11 авг 2024
Группа из 5 человек - три поколения родственников от 16 до 76 лет. Ранее приходилось бывать в Кронштадте, поэтому было ожидание услышать и увидеть что-то новое, не входящее в типовую
программу большинства экскурсоводов. В этом плане наш экскурсовод - Алевтина оказалась настоящей находкой. У нее действительно авторская экскурсия, повествование во многом основано на личных переживаниях рассказчика, прожившего в Кронштадте много лет. Увидели много, заглянули в отдаленные и затаенные уголки города. Помогло и то, что мы были на микроавтобусе со свободным местом, куда могли посадить Алевтину и быстро переместиться из одной точки в другую. Общались долго, ни в чем себе не отказывая, завершили экскурсию обедом в хорошем недорогом кафе, опять же по рекомендации нашего экскурсовода. Благодарим, уважаемую Алевтину Павловну за профессиональную работу.

А
Александр
10 июл 2024
Замечательная экскурсия. Если вы на машине, осмотрите весь город. Рекомендую.
и
ирина
12 июн 2024
Алевтина прекрасный рассказчик. знает и любит свой город.
Д
Дмитрий
5 июн 2024
Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
Марина
Марина
1 июн 2024
Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень
любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

Л
Лена
16 апр 2024
Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу видно, когда человек влюблен в свой город!
О
Олег
22 фев 2024
Экскурсия была на высоком уровне! Много интересного и познавательного.
М
Мария
19 июл 2023
Экскурсия плохая. Не тратьте время и деньги.

Пешком ходили очень мало (экскурсовод мотивировала жарой). Мы получили набор разнородной и очень поверхностной информации: основание Кронштадта, дерево желаний, сухой док Петра, голландская кухня,
корабли в гавани, памятник Петру, сувенирный магазин, памятник Попову, Морской Собор. Про памятник Макарову экскурсовод рассказала только после просьбы (а так - явно не собиралась).
Памятники Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену (как заявлено в описании экскурсии) мы не видели.
О знаковых исторических событиях, исторических личностях и архитектурных сооружениях информация дается минимальная от возможной либо вообще не проговаривается.
В конце экскурсии, на вопрос про кронштадский мятеж было сказано, что экскурсовод читает лекцию на 2 часа на эту тему, и меньше, чем за 2 часа рассказать об этом никак невозможно. Был задан встречный риторический вопрос - желаем ли мы стоять и слушать два часа прямо сейчас?

Вся экскурсия заняла около трех часов и три (!) переезда на машине (экскурсоводу было жарко и, видимо, тяжело ходить).

Выводы:
⁃ Заявленные темы экскурсии раскрыты не все.
⁃ Затронутые темы раскрыты формально, очень скупо. Всю информацию вы можете получить в любом, самом коротком, описании Кронштадта («Беллинсгаузен открыл Антарктиду», «Попов изобрел радио») за 15 минут самостоятельно и бесплатно.
⁃ Нет связной картины, представляющей жизнь города.
⁃ Ничего не было сказано про 20 век - ни про события 20х годов, ни про блокаду и Великую Отечественную войну, ни про послевоенное развитие города.
⁃ Не тратьте время и деньги, экскурсия плохая.

Совет всем желающим познакомится с Кронштадтом: покупайте билеты в музей фортов онлайн и сразу идите туда, первым делом (там вам отлично расскажут и покажут причины создания города), потом берите экскурсию по каналам (там вам покажут город, вы не устанете), потом идите в Адмиралтейство (отличный парк, бюсты ключевых людей, всякие военно-морские артефакты, и вообще историческое место). Потом просто пройдитесь по городу - хотите без экскурсии, или скачайте приложение izi travel для личного знакомства с ключевыми точками города в лично вашем ритме.

Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Уважаемая Мария, здравствуйте. Год прошел после нашей встречи, возможно какие то моменты стерлись из памяти, но попробую ответить на некоторые
ваши претензии. Вы указываете, что экскурсия длилась три часа, при этом небольшие переходы, где время тратиться на пешие переходы, мы проезжали на вашей машине, что естественно оставляло больше времени на рассказ о Кронштадте. Перед началом экскурсии я всегда спрашиваю туристов: « Экскурсия будет полностью пешеходная или небольшие « мертвые зоны» будем проезжать на вашей машине?» И поверьте это делается в интересах туристов, чтобы не возвращаться затем за машиной, и еще по опыту я могу сказать, что три часа ходить под солнцем не всем нравиться. Я с вами согласна, что история Кронштадта настолько обширна, что в три часа экскурсионного времени вместить всю историю Кронштадта просто невозможно, для этого существуют тематические экскурсии(у меня к стати они тоже есть), Я очень сожалею, что не смогла донести до вас Величие Кронштадта. Я стараюсь не пересказывать содержание путеводителя по Кронштадту, как вы правильно указали, это можно прочитать самостоятельно, я рассказываю те детали, которые еще надо поискать в специальной литературе, извините, если вас это не устроило. Но я надеюсь, что я все таки затронула в вашей душе какие то струны, если вы захотели еще приехать в Кронштадт и посетить музеи (сейчас в Кронштадте открылось много новых музеев), сходить на морскую прогулку вокруг фортов, посетить Адмиралтейство и музейно- экскурсионный парк «Остров фортов». Я всегда туристам советую это сделать, В Кронштадт надо влюбиться и тогда он Вам откроется, возможно с другим экскурсоводом, возможно с прочтением литературы о Кронштадте. Обзорная экскурсия по Кронштадту — это только начало знакомства с Кронштадтом.
Алла Веселова

М
Марина
14 июн 2023
Добрый день!
Хотели выразить слова благодарности Татьяне за прекрасную экскурсию по Кронштадту. У нас была индивидуальная экскурсия. Не заметили, как пролетело три часа. Очень комфортный человек и знающий свое дело экскурсовод!
Такое неформальное отношение к нашей встрече. Отличное знание материала и доступная его подача! Увидели интересные фотографии старого Кронштадта в сравнении с новыми. Татьяна поведала нам такие факты, которые не рассказывают экскурсоводы большим группам. Очень рекомендуем этого экскурсовода, а также рекомендуем брать экскурсии в мини-группе или индивидуальные. Поверьте, это того стоит!!!

