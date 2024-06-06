Храмы и соборы Кронштадта с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Кронштадте, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
«Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия»
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
«Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
    читать дальше

    восторге!!! И взрослые, и дети! Валерия угодила всем: вовлекла всех в "путешествие", формат подачи материала был интересен всем. Всё рассказано информативно, интересно подано, информации много, но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие" истории, исторических фактов, интересных фактов. Дети просили ещё экскурсию в сопровождении Леры. Сама я второй раз в Кронштадте. Первый были без экскурсии, и у меня, как у девушки, интерес пропал достаточно быстро, тем более, на момент нашего путешествия в 2007г. не было смартфонов, по которым можно было бы расширить знания. Просто ходили смотрели: памятник, якорь, военные корабли, Собор, который закрыт по каким-то причинам и т. д. Это то, что я помнила. После экскурсии с Лерой прогулка по Кронштадту - это самое запоминающееся из текущей поездки. Спасибо огромное за приятные и незабываемые эмоции!!!

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
  • К
    Кирилл
    30 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
    читать дальше

    и событиях. Очень интересно и доступно. Настоятельно рекомендуем заинтересованным лицам данного экскурсовода и экскурсию. Удобство общения, организация (трансфер в т. ч.) - все на высоте.

  • E
    Eugenia
    13 августа 2023
    Морской Собор - сердце Кронштадта
    Алевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, которая для нас оказалось новой.
    читать дальше

    Чувствуется, что экскурсовод прекрасно знает город, любит свое дело, умеет заинтересовать и может ответить на любой вопрос. Большое спасибо за замечательно проведенное время!:-)

    Алевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, котораяАлевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, котораяАлевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, котораяАлевтина Павловна - прекрасный гид, она провела нам очень содержательную экскурсию, мы узнали много информации, которая
  • Е
    Елена
    27 марта 2022
    Морской Собор - сердце Кронштадта
    Красивое атмосферное место
  • О
    Ольга
    4 ноября 2021
    Морской Собор - сердце Кронштадта
    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт: 300 лет за три часа
  2. Кронштадт - хранитель морского флота
  3. Морской Собор - сердце Кронштадта
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 980 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Кронштадта. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам