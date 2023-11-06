Чтобы понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями - фортами.На экскурсии по форту "Константин" вы узнаете о сложности строительства кронштадтских

фортов, их историческом и современном значении. Программа включает рассказ о первых фортах Петра I, особенностях их строительства на воде, роли в разные эпохи, а также истории разрушения и использования после утраты боевого значения. С форта "Константин" можно увидеть другие форты острова Котлин, такие как Александр I, Петр I и Павел I

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Программа

В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:

предпосылки и историю строительства первых фортов Петром I;

особенности строительства фортов на воде;

о расположении и назначении фортов;

какую роль сыграли форты в военное время в разные эпохи;

о самых знаменитых и красивых фортах Кронштадта;

историю разрушения некоторых фортов;

об использовании фортов после утери их боевого значения.

C форта «Константин» вы также сможете увидеть некоторые другие форты острова Котлин: Александр I (я расскажу, почему его еще называют «Чумный»), Петр I, Павел I.

В результате вы прикоснетесь к настоящей истории, узнаете, как наши предки защищали свои земли от вражеских войск, и главное поймете, какую роль сыграли кронштадтские форты в судьбе Петербурга и России.

Организационные детали