Чтобы понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями - фортами.
На экскурсии по форту "Константин" вы узнаете о сложности строительства кронштадтских
На экскурсии по форту "Константин" вы узнаете о сложности строительства кронштадтских
5 причин купить эту экскурсию
- 🛡 Уникальная историческая информация
- 🏰 Посещение знаковых фортов
- 🌊 Вид на другие форты острова Котлин
- 🚶♂️ Прогулка по казематам
- 📜 Понимание роли фортов в судьбе России
Что можно увидеть
- Форт Константин
- Форт Александр I
- Форт Петр I
- Форт Павел I
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Программа
В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:
- предпосылки и историю строительства первых фортов Петром I;
- особенности строительства фортов на воде;
- о расположении и назначении фортов;
- какую роль сыграли форты в военное время в разные эпохи;
- о самых знаменитых и красивых фортах Кронштадта;
- историю разрушения некоторых фортов;
- об использовании фортов после утери их боевого значения.
C форта «Константин» вы также сможете увидеть некоторые другие форты острова Котлин: Александр I (я расскажу, почему его еще называют «Чумный»), Петр I, Павел I.
В результате вы прикоснетесь к настоящей истории, узнаете, как наши предки защищали свои земли от вражеских войск, и главное поймете, какую роль сыграли кронштадтские форты в судьбе Петербурга и России.
Организационные детали
- Форт «Константин» соединен с дамбой, поэтому до него можно проехать на машине. Если у вас нет собственного транспорта, мы можем взять такси (300 руб. в один конец).
- Входные билеты на форт «Константин» — 150 руб. с человека — оплачиваются отдельно на месте. С посещением музея «Маячной службы» — 350 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 3678 туристов
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 ноя 2023
Хорошая экcкурсия, понравилось
Н
Наталья
23 июля 2021
Мы были на экскурсии форта Константин, наш экскурсовод Алефтина провела очень интересную экскурсию. Дети смогли полазить по форту., узнать историю близлежащих фортов и вблизи посмотреть подготовку к параду ВМФ в Кронштадте. Увидеть военные корабли, подлодки и воздушную авиацию. Алефтина очень знающий и интересный э кскурсовод. Заранее за день нас предупредила о перекр
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта
Похожие экскурсии из Кронштадта
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.