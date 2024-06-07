Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе

Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Главное, что нужно понять о Кронштадте - как островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую крепость Европы. За 1 час получите исчерпывающий ответ! С воды рассмотрите ключевые форты Кронштадтской крепости.
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Поездка пройдёт на настоящем морском внедорожнике - ему нипочём ни волны, ни ветер. Обещаем, будет максимально комфортно и интересно.

Вы прокатитесь на комфортабельном катере "Бодрый Первый", сконструированном специально для нашего агентства. На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.

Увидите: Форт "Александр Первый" - самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его "Чумной". Форт "Кроншлот" - с него в далеком 1704 всё и началось. Форт "Павел Первый" - когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло.

Форт "Граф Милютин" - первый форт для нарезных орудий, металлических башен по 500 тонн и снарядов по 255 кг. Все форты будем рассматривать только с воды, без высадки на сушу. Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды.

Иногда капитан совмещает функции гида - в таком случае раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚤 Уникальная водная прогулка на комфортабельном катере
  2. 🏰 Захватывающие виды на исторические форты Кронштадта
  3. 📚 Интересные рассказы от опытного гида
  4. 🌊 Незабываемые впечатления от морского путешествия
  5. 🎧 Качественная радиосвязь для лучшей слышимости

Что можно увидеть

  • Форт «Александр Первый»
  • Форт «Кроншлот»
  • Форт «Павел Первый»
  • Форт «Граф Милютин»
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства. На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.

Вы увидите:

  • Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной»
  • Форт «Кроншлот» — с него в далеком 1704 всё и началось…
  • Форт «Павел Первый» — когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло.
  • Форт «Граф Милютин» — первый форт для нарезных орудий, металлических башен по 500 тонн и снарядов по 255 кг

Все форты мы будем рассматривать только с воды, без высадки на сушу.

Организационные детали

Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости.

ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гавани форта «Пётр Первый»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
К
7 июня 2024
Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
Н
2 июня 2024
Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
С
16 мая 2024
Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
М
15 мая 2024
Советую, экскурсовод самый лучший криороговстречал, очень интересно рассказывает, делится своим взглядом на историю, очень интересно и не нужно,, обязательно вернусь
Советую, экскурсовод самый лучший криороговстречал, очень интересно рассказывает, делится своим взглядом на историю, очень интересно и
С
14 мая 2024
На кораблике в итоге кроме нашей семьи было ещё два человека. Получилась почти индивидуальная экскурсия. Капитан, он же гид, останавливался у фортов и интересно рассказывал о каждом. Узнали новые и интересные факты Были с двумя детьми: 15 и 9 лет. Отлично покатались на катере! Экскурсия очень понравилась!
На кораблике в итоге кроме нашей семьи было ещё два человека. Получилась почти индивидуальная экскурсия. Капитан,На кораблике в итоге кроме нашей семьи было ещё два человека. Получилась почти индивидуальная экскурсия. Капитан,
Наталья
9 мая 2024
Восхитительная прогулка — все очень чётко, капитан Платон - умелый рассказчик и прям на своём месте человек, я под огромным впечатлением. Всем рекомендую! Отзывы пишу редко, но тут не могу не написать!
Восхитительная прогулка — все очень чётко, капитан Платон - умелый рассказчик и прям на своём местеВосхитительная прогулка — все очень чётко, капитан Платон - умелый рассказчик и прям на своём местеВосхитительная прогулка — все очень чётко, капитан Платон - умелый рассказчик и прям на своём месте
Ю
2 мая 2024
Нашим гидом был Платон. Спасибо ему большое! Экскурсия очень понравилась, информативная и познавательная. Как для нас, так и для детей 6 и 14 лет. Обязательно ещё вернемся на экскурсии с заходом на форты!
А
1 мая 2024
Платон идеален!
Хороший капитан и экскурсовод с юмором
Было экстремально, оригинально, романтично!
Рекомендую

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