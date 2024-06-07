Главное, что нужно понять о Кронштадте - как островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую крепость Европы. За 1 час получите исчерпывающий ответ! С воды рассмотрите ключевые форты Кронштадтской крепости.

Поездка пройдёт на настоящем морском внедорожнике - ему нипочём ни волны, ни ветер. Обещаем, будет максимально комфортно и интересно. Вы прокатитесь на комфортабельном катере "Бодрый Первый", сконструированном специально для нашего агентства. На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя. Увидите: Форт "Александр Первый" - самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его "Чумной". Форт "Кроншлот" - с него в далеком 1704 всё и началось. Форт "Павел Первый" - когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло. Форт "Граф Милютин" - первый форт для нарезных орудий, металлических башен по 500 тонн и снарядов по 255 кг. Все форты будем рассматривать только с воды, без высадки на сушу. Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида - в таком случае раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства. На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.

Вы увидите:

Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной»

— самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной» Форт «Кроншлот» — с него в далеком 1704 всё и началось…

— с него в далеком 1704 всё и началось… Форт «Павел Первый» — когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло.

— когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло. Форт «Граф Милютин» — первый форт для нарезных орудий, металлических башен по 500 тонн и снарядов по 255 кг

Все форты мы будем рассматривать только с воды, без высадки на сушу.

Организационные детали

Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости.