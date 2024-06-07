Главное, что нужно понять о Кронштадте - как островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую крепость Европы. За 1 час получите исчерпывающий ответ! С воды рассмотрите ключевые форты Кронштадтской крепости.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Уникальная водная прогулка на комфортабельном катере
- 🏰 Захватывающие виды на исторические форты Кронштадта
- 📚 Интересные рассказы от опытного гида
- 🌊 Незабываемые впечатления от морского путешествия
- 🎧 Качественная радиосвязь для лучшей слышимости
Что можно увидеть
- Форт «Александр Первый»
- Форт «Кроншлот»
- Форт «Павел Первый»
- Форт «Граф Милютин»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства. На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.
Вы увидите:
- Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной»
- Форт «Кроншлот» — с него в далеком 1704 всё и началось…
- Форт «Павел Первый» — когда-то самый большой форт, а ныне самый маленький. Расскажем, как так вышло.
- Форт «Граф Милютин» — первый форт для нарезных орудий, металлических башен по 500 тонн и снарядов по 255 кг
Все форты мы будем рассматривать только с воды, без высадки на сушу.
Организационные детали
Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости.
ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гавани форта «Пётр Первый»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — Организатор в Кронштадте
Провёл экскурсии для 132 туристов
Наше агентство предлагает только уникальные авторские экскурсии от людей, горящих своим делом! Наши гиды всю свою сознательную жизнь прожили в Кронштадте. Для них это не просто город — это место, в котором они выросли. Потрясающая история Кронштадтской крепости будет подаваться нами через призму личных человеческих историй.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
7 июня 2024
Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
Н
Нина
2 июня 2024
Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
С
Светлана
16 мая 2024
Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
М
Максим
15 мая 2024
Советую, экскурсовод самый лучший криороговстречал, очень интересно рассказывает, делится своим взглядом на историю, очень интересно и не нужно,, обязательно вернусь
С
Светлана
14 мая 2024
На кораблике в итоге кроме нашей семьи было ещё два человека. Получилась почти индивидуальная экскурсия. Капитан, он же гид, останавливался у фортов и интересно рассказывал о каждом. Узнали новые и интересные факты Были с двумя детьми: 15 и 9 лет. Отлично покатались на катере! Экскурсия очень понравилась!
Наталья
9 мая 2024
Восхитительная прогулка — все очень чётко, капитан Платон - умелый рассказчик и прям на своём месте человек, я под огромным впечатлением. Всем рекомендую! Отзывы пишу редко, но тут не могу не написать!
Ю
Юлия
2 мая 2024
Нашим гидом был Платон. Спасибо ему большое! Экскурсия очень понравилась, информативная и познавательная. Как для нас, так и для детей 6 и 14 лет. Обязательно ещё вернемся на экскурсии с заходом на форты!
А
Анастасия
1 мая 2024
Платон идеален!
Хороший капитан и экскурсовод с юмором
Было экстремально, оригинально, романтично!
Рекомендую
Хороший капитан и экскурсовод с юмором
Было экстремально, оригинально, романтично!
Рекомендую
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