Экскурсии по Кронштадту на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Кронштадте, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт глазами мальчишки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
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    и событиях. Очень интересно и доступно. Настоятельно рекомендуем заинтересованным лицам данного экскурсовода и экскурсию. Удобство общения, организация (трансфер в т. ч.) - все на высоте.

  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Экскурсия Никиты - это что-то совершенно особенное! У нас остались неизгладимые впечатления, дети-подростки были невероятно увлечены и вовлечены в течение
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    всего времени. С одной стороны, поражает объем информации, который Никите удается уложить в ограниченный промежуток времени. С другой стороны, у него на столько все наглядно и понятно изложено, что совершенно не устаешь и все время находишься в фокусе. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Получили огромное удовольствие от знакомства с Кронштадтом вместе с экскурсоводом Никитой. Понравилось всем, и взрослым мальчишкам и подрастающим) Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
  • М
    Мария
    15 апреля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
  • Е
    Евгения
    11 марта 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    10.03.2024 побывали на большой шестичасовой экскурсии. Нам с мужем все очень понравилось, это была одна из самых лучших экскурсий. Никита
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    интересно, структурированно даёт колоссальный объем информации, рассказывает понятным,грамотным языком. У нас появилось желание приехать в Кронштадт еще раз и остаться там подольше. Рекомендую этого экскурсовода и его экскурсии всем без исключения!

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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    впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На машине»

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  1. Кронштадт глазами мальчишки
  2. Кронштадт: 300 лет за три часа
  3. Истории Кронштадта и острова Котлин
  4. Кронштадт - мифы и реальность
  5. Петергоф и Кронштадт за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 380 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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