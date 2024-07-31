Погружение в исторические шахты морской истории России начинается с индивидуальной экскурсии к Толбухину маяку. Силуэт этого маяка, построенного близ острова Котлин, стал символом возвращения домой для многих моряков. Полковник Федот Толбухин сыграл ключевую роль в предотвращении шведского десанта, что сделало это место значимым в истории. Сегодня здесь живет семья маячников, что придает экскурсии особую атмосферу и позволяет почувствовать связь с прошлым

Описание экскурсии

Шведский король Карл XII мечтал отбить обратно островную крепость "Санкт-Питер-Бурх", но для этого сначала нужно было захватить крепостишку на острове "Котлин". Полковник Федот Толбухин предотвратил высадку шведского десанта на "Котлине", а чуть позже близ этого острова построят один из первых в России деревянных маяков, который так и назовут - Толбухин маяк Одинокий силуэт Толбухина маяка несколько сотен лет первым встречал русских путешественников из дальних плаваний, для многих моряков его свет стал ассоциироваться с домом, а для некоторых Толбухин буквально домом стал - до сих пор здесь живет семья маячников! Наше путешествие будет буквально пропитано соленой морской романтикой и удивительными человеческими историями, мы погрузимся глубоко в исторические шахты морской истории России, а путь нам будет освещать тот самый Толбухин маяк…