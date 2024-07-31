Погружение в исторические шахты морской истории России начинается с индивидуальной экскурсии к Толбухину маяку.
Силуэт этого маяка, построенного близ острова Котлин, стал символом возвращения домой для многих моряков.
Полковник Федот Толбухин сыграл ключевую роль в предотвращении шведского десанта, что сделало это место значимым в истории.
Сегодня здесь живет семья маячников, что придает экскурсии особую атмосферу и позволяет почувствовать связь с прошлым
Силуэт этого маяка, построенного близ острова Котлин, стал символом возвращения домой для многих моряков.
Полковник Федот Толбухин сыграл ключевую роль в предотвращении шведского десанта, что сделало это место значимым в истории.
Сегодня здесь живет семья маячников, что придает экскурсии особую атмосферу и позволяет почувствовать связь с прошлым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная морская экскурсия
- 🏰 Историческая крепость Котлин
- 🔦 Старейший маяк России
- 👨👩👧👦 Семейные истории маячников
- 📜 Погружение в историю мореплавания
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00, 19:00
Что можно увидеть
- Толбухин маяк
- Крепость Котлин
Описание экскурсии
Шведский король Карл XII мечтал отбить обратно островную крепость "Санкт-Питер-Бурх", но для этого сначала нужно было захватить крепостишку на острове "Котлин". Полковник Федот Толбухин предотвратил высадку шведского десанта на "Котлине", а чуть позже близ этого острова построят один из первых в России деревянных маяков, который так и назовут - Толбухин маяк Одинокий силуэт Толбухина маяка несколько сотен лет первым встречал русских путешественников из дальних плаваний, для многих моряков его свет стал ассоциироваться с домом, а для некоторых Толбухин буквально домом стал - до сих пор здесь живет семья маячников! Наше путешествие будет буквально пропитано соленой морской романтикой и удивительными человеческими историями, мы погрузимся глубоко в исторические шахты морской истории России, а путь нам будет освещать тот самый Толбухин маяк…
Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кронштадт, Цитадельское шоссе 14Ж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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