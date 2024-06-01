1 чел.
По популярности
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Групповая
45 минут
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ДДжон30 мая 2024Качество работы и Дорого
- ББорис21 мая 2024Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
- ЕЕвгений19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
- ААйседора19 мая 2024Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
- ЕЕкатерина14 мая 2024Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
- ММальвина13 мая 2024На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
- ССергей28 марта 2024Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Парк «Остров фортов»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Парк «Остров фортов»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 10 680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Парк «Остров фортов»», 29 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август