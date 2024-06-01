Парк «Остров фортов» – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Остров фортов»» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
21 отзыв
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • Д
    Джон
    30 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Качество работы и Дорого
  • Б
    Борис
    21 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
  • А
    Айседора
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
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    которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора всех гостей, успокоил нас. Понравилось содержание экскурсии, много интерактива, интересных фактов, большой маршрут – Алексей подстроился под всех наших гостей, что, так же, очень приятно! Дожидался, когда все желающие осмотрят предметы, которые мы встречали по ходу нашего пути, подстраивался подо все особенности нашей компании! Экскурсия, действительно, была очень интересной и приятной! А ещё и с погодой повезло! Искренне рекомендую экскурсию-квест по Кронштадту и Алексея! Отдельное спасибо за приятные сюрпризы для участников – ещё одна приятность!))

    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
  • М
    Мальвина
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
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    это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень любит свой город, что, конечно же, отражается на его рассказах. Мы сами из Петербурга, в Кронштадте были не раз, в том числе и на экскурсиях, увидели новый формат экскурсии и решили попробовать. Алексей - очень доброжелательный, вдохновленный, интересный рассказчик, который не углублялся в историю 200 лет назад, но тем не менее про неё не забывал. У нас была компания по возрасту 30+ и мы почувствовали себя детьми))) Потому что в начале квеста нам выдали карту, на которой был отмечен наш маршрут, чтобы понять, куда двигаться дальше - надо было успешно решить задания. Мы играли в викторину, завязывали морские узлы, учились ориентироваться на местности по карте, разгадывали кроссворды и это ещё не всё))) Время пролетело незаметно, и вся компания осталась в восхищении. Алексей отвечал на все возникающие вопросы, казалось, что он знает о Кронштадте всё (может быть так и есть 😄). Необычно, познавательно, запоминающе! Одна из лучших экскурсий, на которой я была!!

    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Парк «Остров фортов»»

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  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Парк «Остров фортов»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 10 680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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