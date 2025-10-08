Мои заказы

Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)

Откройте для себя Кронштадт, город-остров с богатой морской историей. Прогулка по историческим местам и знакомство с величественным Морским собором
Кронштадт - это не просто город, а настоящая сокровищница морской истории России.

Прогулка по его улицам позволит вам увидеть знаменитые форты и дамбы, а также величественные военные корабли.

Главная доминанта города - Морской собор, построенный по образу Айя-Софии, впечатлит вас своей архитектурой и убранством.

Не упустите шанс узнать больше о героях и славном прошлом этого уникального места, где каждая улица хранит свои тайны
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓️ Уникальная морская история
  • 🏛 Величественный Морской собор
  • 🌊 Прогулка по историческим местам
  • 🗺 Увлекательные рассказы о героях
  • 🚶‍♂️ Возможность прогулки с детьми
Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)© Лера
Что можно увидеть

  • Петровский док
  • Адмиралтейство
  • Морской собор
  • Якорная площадь
  • Памятник адмиралу Макарову

Описание экскурсии

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

  • Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
  • Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
  • Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
  • Военные корабли на стоянке в гавани
  • Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову

Морской собор

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Можно брать с собой детей в колясках. Малышам, которые ходят сами, но младше 11 лет, может быть сложно и пройти маршрут, и воспринимать информацию
  • Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м)
  • После экскурсии вы можете посетить Морской собор — вход свободный

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1620 ₽
Дети до 12 лет810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 1194 туристов
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 39, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 7 лет назад
читать дальше

всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу — это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Э
Элла
9 окт 2025
Спасибо Лере за очень интересную экскурсию!
Денис
Денис
26 сен 2025
Экскурсия понравилась❤️ рекомендую🥳🥳
Б
Бушуев
6 сен 2025
Всё понравилось. Прекрасный город. Великолепная работа экскурсовода. Время пролетело быстро и с пользой. Узнали много интересного. Большое спасибо!
Марина
Марина
25 авг 2025
Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)
Е
Елена
14 авг 2025
С Лерой мы не провели экскурсию, так как при встрече выяснилось, что за день до этого уже побывали на такой же экскурсии, но с другим гидом!
Не взяла с нас оплату и порекомендовала множество замечательных мест, куда можно добраться самостоятельно.
Спасибо большое
М
Мария
11 авг 2025
Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.
Не думала, что вообще возможно сделать экскурсию интересной такому разновозрастному составу. Ожидала, что младший ничего не
читать дальше

поймёт, а взрослые будут не особо вовлечены.
Но Лера смогла заинтересовать и вовлечь всех. Стиль общения, подача материала - харизматично, интересно, с юмором.
Дети ещё несколько дней с восторгом делились кто, что запомнил.
Искренне рекомендую

Светлана
Светлана
6 авг 2025
Хочу выразить Валерии огромную благодарность за интересную и познавательную экскурсию.

Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к своему делу чувствуется в каждом слове. Сложные исторические факты становились понятными, а прогулка по улицам Кронштадта наполнилась особым смыслом.

Самое главное впечатление: нам настолько понравилось, что совершенно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Обязательно встретимся еще раз на других ваших экскурсиях!

Входит в следующие категории Кронштадта

