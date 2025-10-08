Кронштадт - это не просто город, а настоящая сокровищница морской истории России.
Прогулка по его улицам позволит вам увидеть знаменитые форты и дамбы, а также величественные военные корабли.
Главная доминанта города - Морской собор, построенный по образу Айя-Софии, впечатлит вас своей архитектурой и убранством.
Не упустите шанс узнать больше о героях и славном прошлом этого уникального места, где каждая улица хранит свои тайны
Что можно увидеть
- Петровский док
- Адмиралтейство
- Морской собор
- Якорная площадь
- Памятник адмиралу Макарову
Описание экскурсии
Нескучные хроники города-форта
От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:
- Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
- Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
- Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
- Военные корабли на стоянке в гавани
- Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову
Морской собор
После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Можно брать с собой детей в колясках. Малышам, которые ходят сами, но младше 11 лет, может быть сложно и пройти маршрут, и воспринимать информацию
- Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м)
- После экскурсии вы можете посетить Морской собор — вход свободный
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1620 ₽
|Дети до 12 лет
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лера — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 1194 туристов
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 39, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элла
9 окт 2025
Спасибо Лере за очень интересную экскурсию!
Денис
26 сен 2025
Экскурсия понравилась❤️ рекомендую🥳🥳
Б
Бушуев
6 сен 2025
Всё понравилось. Прекрасный город. Великолепная работа экскурсовода. Время пролетело быстро и с пользой. Узнали много интересного. Большое спасибо!
Марина
25 авг 2025
Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)
Е
Елена
14 авг 2025
С Лерой мы не провели экскурсию, так как при встрече выяснилось, что за день до этого уже побывали на такой же экскурсии, но с другим гидом!
Не взяла с нас оплату и порекомендовала множество замечательных мест, куда можно добраться самостоятельно.
Спасибо большое
М
Мария
11 авг 2025
Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.
Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.

Не думала, что вообще возможно сделать экскурсию интересной такому разновозрастному составу.
Светлана
6 авг 2025
Хочу выразить Валерии огромную благодарность за интересную и познавательную экскурсию.
Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к своему делу чувствуется в каждом слове. Сложные исторические факты становились понятными, а прогулка по улицам Кронштадта наполнилась особым смыслом.
Самое главное впечатление: нам настолько понравилось, что совершенно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Обязательно встретимся еще раз на других ваших экскурсиях!
