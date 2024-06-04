1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
36 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
Погрузитесь в атмосферу морской романтики и исторических событий, посетив Толбухин маяк в Кронштадте. Узнайте удивительные истории и легенды
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14Ж
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
- ООльга2 июня 2024По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
- ААнастасия25 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
- ТТатьяна16 мая 2024Мы безмерно благодарны Ирине за ее ответственное отношение к работе. К сожалению, она заболела в день экскурсии, не смогла ее
- ААлла12 мая 2024Экскурсия Никиты - это что-то совершенно особенное! У нас остались неизгладимые впечатления, дети-подростки были невероятно увлечены и вовлечены в течение
- ННаталья12 мая 2024Получили огромное удовольствие от знакомства с Кронштадтом вместе с экскурсоводом Никитой. Понравилось всем, и взрослым мальчишкам и подрастающим) Рекомендуем!
- DDmitry11 мая 2024У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!
- ААнна11 мая 2024Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!
- ИИрина10 мая 2024Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
- ЕЕлена5 мая 2024Побывала на экскурсии "Впервые в Кронштадте". Экскурсия понравилась, было интересно прогуляться по городу в компании гида, знающего город и его историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Маяки»
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