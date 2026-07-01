Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Кургану с посещением Дома-музея декабристов
Начало: По договоренности
«На экскурсии вы побываете в Историческом сквере, узнаете о жизни курганских дворян и купцов, писателях и поэтах края, полюбуетесь красивым зданием Курганского художественного музея, драматического театра, театра кукол»
Расписание: Выходные дни в "Доме-музее Декабристов" — понедельник и воскресенье.
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
6400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Курган и декабристы
Погулять по зауральскому городу и зайти в музей, где время остановилось
«Знаковые зданияУвидите художественный музей, драмтеатр и «Гулливер» — важные точки культурной жизни»
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
5800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По уютному центру Кургана
От крепости на Тоболе до культурного сердца региона
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кургану в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кургане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Кургану в июле 2026
Сейчас в Кургане в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 6400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кургане на 2026 год по теме «Музеи», 3 ⭐ отзыва, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь