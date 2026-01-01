Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 4 дня Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро «Полюбовавшись, продолжим путь до бухты Парусная, где увидим 15-метровый живописный водопад — здесь можно зайти за струи падающей воды и остаться сухим за шторой из ледяных брызг» 118 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На яхте На катере На теплоходе Джип-туры На микроавтобусе 9 дней Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней Начало: Г. Южно-Сахалинск «После обеда по желанию (за дополнительную плату) можно выйти в море на яхте Allure» 265 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На яхте На катере Джип-туры 9 дней Путешествие на Кунашир и Итуруп Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-... «После обеда по желанию (за дополнительную плату) можно выйти в море на яхте Allure» 265 000 ₽ за человека Все туры Курильска

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Курильске в 2026 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь