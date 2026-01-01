Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 4 дня Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро 118 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На яхте На катере На теплоходе Джип-туры На микроавтобусе 9 дней Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней Начало: Г. Южно-Сахалинск 265 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На яхте На катере Джип-туры 9 дней Путешествие на Кунашир и Итуруп Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-... «Обзорно увидим водопад «Девичьи косы», который срывается с 25-метровой базальтовой террасы, и прогуляемся к водопаду «Девичьи слезы», который падает с 10 метров в изумрудный каньон бухты Парусная» 265 000 ₽ за человека Все туры Курильска

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