Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
11 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«Обзорно увидим водопад «Девичьи косы», который срывается с 25-метровой базальтовой террасы, и прогуляемся к водопаду «Девичьи слезы», который падает с 10 метров в изумрудный каньон бухты Парусная»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Обзорные»
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