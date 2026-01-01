Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«Что необходимо взять с собой:— Трекинговую обувь— Купальный костюм»
11 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«Откройте для себя захватывающие красоты Курильских островов без теплоходов и утомительных треккингов»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Треккинг и походы»
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