Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 4 дня Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро 118 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На яхте На катере Джип-туры 9 дней Путешествие на Кунашир и Итуруп Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-... «Экскурсия «Кальдера вулкана Головнина: озёра Кипящее и Горячее, остров птиц + пикник с видом на остров Хоккайдо»» 265 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На яхте На катере На теплоходе Джип-туры На микроавтобусе 9 дней Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней Начало: Г. Южно-Сахалинск «Приятным дополнением станут дегустационные сеты, обеды-пикники с морепродуктами, игристое с икрой на завтрак» 265 000 ₽ за человека Все туры Курильска

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Курильска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026