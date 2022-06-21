1 час
Индивидуальная
В гости к сибирским хаски
Знакомство с хаски в Карелии: свободолюбивые собаки и величественная природа ждут вас. Узнайте о ездовых породах и насладитесь свежим воздухом
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
1300₽ за человека
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
Промчаться по целине замёрзших озёр, рассмотреть звериные следы и передохнуть у охотничьего лабаза
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
от 80007200₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 12:00
16 дек в 11:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина21 июня 2022Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
- ООксана8 сентября 2021Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Активности»
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