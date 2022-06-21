Активности – экскурсии в Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Лахденпохья, цены от 1300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В гости к сибирским хаски
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
В гости к сибирским хаски
Знакомство с хаски в Карелии: свободолюбивые собаки и величественная природа ждут вас. Узнайте о ездовых породах и насладитесь свежим воздухом
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
1300 за человека
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
На снегоходах
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
Промчаться по целине замёрзших озёр, рассмотреть звериные следы и передохнуть у охотничьего лабаза
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
от 80007200 за всё до 2 чел.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 12:00
16 дек в 11:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    21 июня 2022
    В гости к сибирским хаски
    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
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    тренировки. Хорошая речь, чувство юмора, несомненный профессионализм и преданность своему делу. Надеемся приехать сюда снова, осенью или зимой, на длинную прогулку с хасками! И друзей позовем))

    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак
  • О
    Оксана
    8 сентября 2021
    В гости к сибирским хаски
    Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
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    их пëселями - хасками. Собаки очень дружелюбные, настроенные на человека, на общение с ним, послушны, дисциплинированы, слушают хозяев. Конечно, это тесное общение с пëселями, нужна одежда, которую не жалко попачкать. Если вы брезгливый человек, скорее, этот досуг не для вас, собаки любят ласку и любят целоваться, рассчитывая на взаимность 😉 Мы пробыли там 3 часа. За это время Ольга и Сергей ни минуты не дали нам скучать. Содержательный разговор, действительно интересный, о собаках, о конкретно этой породе, всякие интересные факты. Людям, которые далеки от такой плотной работы с собаками, не придётся скучать, это точно! Ольга, Сергей, спасибо огромное, эмоции на недели вперёд! Возвращаясь домой, в машине подсчитывали кто, сколько имён пëселей запомнил 😄 спасибо)) обязательно вернёмся снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Активности»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к сибирским хаски
  2. На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
  3. Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в декабре 2024
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