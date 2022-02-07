Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии

Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии

Индивидуально
«Я шерстяной волчара! Боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» Хаски из нашего питомника живо напомнят тот самый мем с ликующим зверем, несущимся по полю.

Доверясь тем, кто знает толк в активных развлечениях на природе, вы получите новый опыт взаимопонимания и командной работы с собаками.

А чарующие пейзажи края сделают день вдвойне особенным.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Стая «снежных волков»

Ездовые собаки нашего семейного питомника принадлежат к известным американским и европейским рабочим линиям. Наши сибирские хаски мощные, выносливые, способные бежать на дальние расстояния. А еще они добрые, радостные и удивляют дружелюбием и открытостью. Перед походом вы познакомитесь с этими свободолюбивыми и сильными духом животными, для которых бег — смысл жизни и зов сердца.

Дог-треккинг: когда не вы выгуливаете собаку, а она вас

Мы поможем выбрать напарника, исходя из ваших пожеланий по темпу похода. Выдадим необходимую амуницию — пояс для человека, потяг и шлейку для собаки, необходимые для комфортного и правильного распределения нагрузки на поясницу и мышцы. Проведем инструктаж и отправимся в 2-часовой активный поход по рельефной дороге со сменяющимися ландшафтами холмов и лесов долины. Вернувшись, вы сможете отдохнуть, пообщаться и сфотографироваться с собаками. А после мы угостим вас душистым чаем.

Необыкновенные пейзажи края

В любой сезон здесь вы не только получите удовольствие от общения с собаками, но и откроете нетуристические места Карелии. Увидите дикую природу северо-западного Приладожья, надышитесь кристально чистым воздухом и зарядитесь энергией Севера.

Организационные детали

  • До питомника вам нужно добраться самостоятельно. Ближайший к нам крупный населенный пункт — поселок Куркиеки, это ~ в 30 км от города Лахденпохья.
  • В дог-треккинге могут участвовать дети от 14 лет
  • Обязательно позаботьтесь об удобной спортивной одежде и обуви
  • Походы проводятся круглый год за исключением случаев погодных аномалий или жарких летних дней

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
неподалёку от Куркиёки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
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