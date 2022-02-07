Что вас ожидает

Стая «снежных волков»

Ездовые собаки нашего семейного питомника принадлежат к известным американским и европейским рабочим линиям. Наши сибирские хаски мощные, выносливые, способные бежать на дальние расстояния. А еще они добрые, радостные и удивляют дружелюбием и открытостью. Перед походом вы познакомитесь с этими свободолюбивыми и сильными духом животными, для которых бег — смысл жизни и зов сердца.

Дог-треккинг: когда не вы выгуливаете собаку, а она вас

Мы поможем выбрать напарника, исходя из ваших пожеланий по темпу похода. Выдадим необходимую амуницию — пояс для человека, потяг и шлейку для собаки, необходимые для комфортного и правильного распределения нагрузки на поясницу и мышцы. Проведем инструктаж и отправимся в 2-часовой активный поход по рельефной дороге со сменяющимися ландшафтами холмов и лесов долины. Вернувшись, вы сможете отдохнуть, пообщаться и сфотографироваться с собаками. А после мы угостим вас душистым чаем.

Необыкновенные пейзажи края

В любой сезон здесь вы не только получите удовольствие от общения с собаками, но и откроете нетуристические места Карелии. Увидите дикую природу северо-западного Приладожья, надышитесь кристально чистым воздухом и зарядитесь энергией Севера.

Организационные детали