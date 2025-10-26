читать дальше

Здесь есть, где погулять и на что засмотреться.



Милые парки и скверы, где можно спрятаться от жары под кронами деревьев и в густой растительности. Красивая набережная и живописные виды на Ладогу. Герои знаменитого карело-финского эпоса оживают и завораживают в сквере «Калевала».



В городе также сохранились многие финские постройки. Немного грустно видеть их в таком ветхом и заброшенном состоянии, но есть надежда, что с учетом растущего интереса к Карелии их когда-нибудь отреставрируют.



Александра очень здорово организовала программу, и экскурсия прошла на одном дыхании. Особенно понравилось, что Александра подготовила фотографии для возможности сравнить как места, по которым мы прогуливались, выглядели раньше. Картинки из прошлого оживали прямо перед нами.



После посещения города Лахденпохья остались тёплые трогательные чувства.

Очень благодарны Александре за такую прекрасную экскурсию и душевную прогулку.