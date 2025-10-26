Мои заказы

Необычные экскурсии по Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Лахденпохья, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 13:00
11 дек в 11:00
6000 ₽ за человека
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    26 октября 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Лахденпохья ожил для нас после этого рассказа.
    Александра вдохнула жизнь. Мы увидели маленький, казалось неприметный городок глазами местного жителя. Причем того,
    читать дальше

    кто изучает и хорошо знает историю своего городка.

    Экскурсия понравилась. Мы были с двумя детьми. Слушали все.
    Александра располагает к себе с первой минуты, дальше разговор идет как со старым знакомым.
    Экскурсия содержательная, рассказчик отличный, хороший темп и правильные акценты.
    Еще много советов, лайфкаков по отдыху в Карелии вообще.

  • Д
    Дмирий
    21 сентября 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Экскурсовода рекомендую.

    Знание материала,любовь к месту,где живешь.
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Александра, родившаяся в это городе, не только знает, но и умеет увлекательно рассказать о каждом историческом объекте. Воспоминания её родных
    читать дальше

    и знакомых, фотографии из семейного архива стали нитью, которая связала нас с прошлым Ланденпохья. Огромное спасибо! Мы узнали много нового об истории этого края. Прекрасно, что есть гиды, которые так любят свой родной край и своё дело!

  • А
    Андрей
    3 сентября 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Экскурсия очень интересная. Мама(человек в возрасте) осталась очень довольна, как и я и супруга. Спасибо Александра, что организовали такую экскурсию.
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Экскурсия понравилась, всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Составляя программу нашего мини-тура вокруг Ладожского озера, увидели чудесное название Лахденпохья и поняли, что просто проехать мимо не получится. А
    читать дальше

    обнаружив возможность прогуляться по этому городку с гидом, который и живет в этом городе, заказали экскурсию. Не смотря на жаркую погоду (было почти +30), прогулка с Александрой вышла замечательной. Да, возможно, в городе нет очень ярких доминантных мест, но сохранилось довольно много домов, имеющих свою историю. Интересно было увидеть собранные Александрой фотографии города разных времен, услышать, чем живет город сейчас, порадоваться за дома, которые уже отремонтировали и они обрели современное назначение, погрустить рядом с домами, еще ждущими, что их приведут в порядок. На протяжении всей нашей прогулки мы слышали, как жители приветствуют Александру. Спасибо Лахденпохье и Александре за приятно проведенное время. Удачи!

  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Александра настолько профессионально и глубоко погружает в историю Лахденпохья, что после экскурсии начинаешь чувствовать себя местным жителем 👍👍👍
  • М
    Мария
    24 июля 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Если смотреть это место самостоятельно, ничего о нём не зная, то впечатление Лахденпохья оставляет вполне унылое - заброшенный полупосёлок -
    читать дальше

    полугородок. После рассказа Людмилы (она вела экскурсию) действительность воспринимается совсем иначе. Спасибо за очень интересное повествование, за добрую энергетику! Я получила удовольствие! Рекомендую эту экскурсию всем неравнодушным и любознательным людям!

  • А
    Анна
    19 июля 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Спасибо Александре за замечательную и познавательную прогулку по Лахденпохья. Очень интересно было узнать историю города и его жителей от человека который здесь родился и вырос.
    Мне больше по душе такие маленькие и спокойные города, чем большие туристические.
    Спасибо!
  • А
    Анна
    18 июля 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Александра увлекла нас рассказом о Лахденпохья. История этой приграничной территории богата разнообразными событиями. Александра хорошо ориентируется в последовательности исторических событий,
    читать дальше

    знает все потаëнные места городка, неутомима в подъëме на горные вершины, жизнерадостна и гостеприимна. Приятно было, когда в ходе экскурсии еë приветствовали жители городка, идущие пешком и едущие на машинах. Было ощущение радушного приëма.

  • М
    Марина
    24 июня 2025
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Александра приятная женщина, отличный рассказчик. Она увлекает своей любовью к родным местам. Вспоминала вместе с ней свое детство и юность.
    читать дальше

    Узнали много интересного о городке Лахденпохья и истории Карелии. 3 часа пролетели незаметно! Интересно было и женщине под 60, и 34-летней девушке.

    Александра приятная женщина, отличный рассказчик. Она увлекает своей любовью к родным местам. Вспоминала вместе с ней
  • A
    Ainna
    3 июня 2025
    Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
    Классно👍👍👍 Ольге спасибо. Приедем ещё.
  • А
    Анна
    16 декабря 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Хочу поблагодарить Александру за экскурсию! От гида, его энергетики, настроения в первую очередь зависит восприятие информации. Александра с большой теплотой
    читать дальше

    рассказывала о родном посёлке, его прошлом и настоящем. Она порекомендовала нам в конце экскурсии места, где можно подкрепиться. Благодаря её подсказке мы заехали осмотреть усадьбу Куйвола-- здание интересной архитектуры, отлично сохранившееся. Оно находится чуть в стороне от шоссе, если не знать, где именно, найти не просто.

  • Д
    Дана
    27 сентября 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Бронировала данную экскурсию для своих родителей! Прошло все просто супер, они остались очень довольны))
  • К
    Кирилл
    20 сентября 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Про Лахденпохью нам рассказывала (и показывала) Людмила. Огромное ей спасибо. Она показала нам, что небольшой карельский городок таит в себе множество интересных и увлекательных историй. очень рекомендую эту экскурсию. Ну и не стоит проезжать мимо Лахденпохьи:)
  • С
    Светлана
    28 июля 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Спасибо Александре за увлекательную подачу материала, любовь к своему родному городу, отличная прогулка, узнали много нового
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
    читать дальше

    Здесь есть, где погулять и на что засмотреться.

    Милые парки и скверы, где можно спрятаться от жары под кронами деревьев и в густой растительности. Красивая набережная и живописные виды на Ладогу. Герои знаменитого карело-финского эпоса оживают и завораживают в сквере «Калевала».

    В городе также сохранились многие финские постройки. Немного грустно видеть их в таком ветхом и заброшенном состоянии, но есть надежда, что с учетом растущего интереса к Карелии их когда-нибудь отреставрируют.

    Александра очень здорово организовала программу, и экскурсия прошла на одном дыхании. Особенно понравилось, что Александра подготовила фотографии для возможности сравнить как места, по которым мы прогуливались, выглядели раньше. Картинки из прошлого оживали прямо перед нами.

    После посещения города Лахденпохья остались тёплые трогательные чувства.
    Очень благодарны Александре за такую прекрасную экскурсию и душевную прогулку.

  • М
    Марина
    8 января 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
  • Д
    Денис
    11 ноября 2023
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Хороший рассказ о небольшом карельском городе. Без экскурсии мы бы не узнали подробности об истории этого красивого северного города и его жителях.
    Александра увлекательно провела для нас экскурсию, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями.
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2023
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Были в этом уютном городе два дня и хотелось окунутся в историю. Александре удалось это сделать за 2 часа! Душевно,
    читать дальше

    информативно, интересно показала нам лучшие места, старинные дома и ещё много такого, что может знать только человек любящий свой город. Описание военных событий и жизнь военнопленных щемили душу и слёзы наворачивались, рассказы о моряках и карельском эпосе - весилили. Чуточку не хватило лёгкости историй, а вцелом все получилось, благодарим!

