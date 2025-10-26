Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 13:00
11 дек в 11:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад26 октября 2025Лахденпохья ожил для нас после этого рассказа.
Александра вдохнула жизнь. Мы увидели маленький, казалось неприметный городок глазами местного жителя. Причем того,
- ДДмирий21 сентября 2025Экскурсовода рекомендую.
Знание материала,любовь к месту,где живешь.
- ННаталья17 сентября 2025Александра, родившаяся в это городе, не только знает, но и умеет увлекательно рассказать о каждом историческом объекте. Воспоминания её родных
- ААндрей3 сентября 2025Экскурсия очень интересная. Мама(человек в возрасте) осталась очень довольна, как и я и супруга. Спасибо Александра, что организовали такую экскурсию.
- ООльга11 августа 2025Экскурсия понравилась, всем рекомендую!
- ТТатьяна29 июля 2025Составляя программу нашего мини-тура вокруг Ладожского озера, увидели чудесное название Лахденпохья и поняли, что просто проехать мимо не получится. А
- ААлексей25 июля 2025Александра настолько профессионально и глубоко погружает в историю Лахденпохья, что после экскурсии начинаешь чувствовать себя местным жителем 👍👍👍
- ММария24 июля 2025Если смотреть это место самостоятельно, ничего о нём не зная, то впечатление Лахденпохья оставляет вполне унылое - заброшенный полупосёлок -
- ААнна19 июля 2025Спасибо Александре за замечательную и познавательную прогулку по Лахденпохья. Очень интересно было узнать историю города и его жителей от человека который здесь родился и вырос.
Мне больше по душе такие маленькие и спокойные города, чем большие туристические.
Спасибо!
- ААнна18 июля 2025Александра увлекла нас рассказом о Лахденпохья. История этой приграничной территории богата разнообразными событиями. Александра хорошо ориентируется в последовательности исторических событий,
- ММарина24 июня 2025Александра приятная женщина, отличный рассказчик. Она увлекает своей любовью к родным местам. Вспоминала вместе с ней свое детство и юность.
- AAinna3 июня 2025Классно👍👍👍 Ольге спасибо. Приедем ещё.
- ААнна16 декабря 2024Хочу поблагодарить Александру за экскурсию! От гида, его энергетики, настроения в первую очередь зависит восприятие информации. Александра с большой теплотой
- ДДана27 сентября 2024Бронировала данную экскурсию для своих родителей! Прошло все просто супер, они остались очень довольны))
- ККирилл20 сентября 2024Про Лахденпохью нам рассказывала (и показывала) Людмила. Огромное ей спасибо. Она показала нам, что небольшой карельский городок таит в себе множество интересных и увлекательных историй. очень рекомендую эту экскурсию. Ну и не стоит проезжать мимо Лахденпохьи:)
- ССветлана28 июля 2024Спасибо Александре за увлекательную подачу материала, любовь к своему родному городу, отличная прогулка, узнали много нового
- ТТатьяна7 июня 2024Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
- ММарина8 января 2024Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
- ДДенис11 ноября 2023Хороший рассказ о небольшом карельском городе. Без экскурсии мы бы не узнали подробности об истории этого красивого северного города и его жителях.
Александра увлекательно провела для нас экскурсию, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями.
- ННаталья29 сентября 2023Были в этом уютном городе два дня и хотелось окунутся в историю. Александре удалось это сделать за 2 часа! Душевно,
