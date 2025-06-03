Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Индивидуальная фото-прогулка по Койонсаари: танцующие сосны, ледниковые валуны и панорамы Ладоги ждут вас. Увезите домой яркие воспоминания
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Водная прогулка
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где каждый поворот открывает новые виды и дарит незабываемые впечатления
Начало: На причаое
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
- AAinna3 июня 2025Классно👍👍👍 Ольге спасибо. Приедем ещё.
