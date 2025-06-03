Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Лахденпохья, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6000 ₽ за человека
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Пешая
8 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Индивидуальная фото-прогулка по Койонсаари: танцующие сосны, ледниковые валуны и панорамы Ладоги ждут вас. Увезите домой яркие воспоминания
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
На катере
2 часа
Водная прогулка
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где каждый поворот открывает новые виды и дарит незабываемые впечатления
Начало: На причаое
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лахденпохья
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Не проезжайте мимо Лахденпохья
  2. Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
  3. Пляжи и скалы острова Койонсаари
  4. На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
  5. На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
Какие места ещё посмотреть в Лахденпохья
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Ладожские шхеры
  2. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в декабре 2025
Сейчас в Лахденпохья в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Лахденпохья на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 31 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль