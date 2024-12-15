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1 чел. По популярности На снегоходах 10% скидка 1 час Индивидуальная до 20 чел. На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи Промчаться по целине замёрзших озёр, рассмотреть звериные следы и передохнуть у охотничьего лабаза Начало: На улице Ленина от 8000 7200 ₽ за всё до 2 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная Дог-треккинг по Карелии Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии Начало: Неподалёку от Куркиёки 4000 ₽ за человека Пешая 8 часов Фотопрогулка до 7 чел. Пляжи и скалы острова Койонсаари Увидеть и запечатлеть красоту Севера под руководством профессионального фотографа дикой природы Начало: В Лахденпохье или Сортавале 25 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Лахденпохья

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Выездные»

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