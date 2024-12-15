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10%
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
Промчаться по целине замёрзших озёр, рассмотреть звериные следы и передохнуть у охотничьего лабаза
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
от 80007200₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 12:00
16 дек в 11:00
4000₽ за человека
8 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Увидеть и запечатлеть красоту Севера под руководством профессионального фотографа дикой природы
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Активный отдых»
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