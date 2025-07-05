очень жаркий, день из Сортавала!

Кирилл прекрасный рассказчик, много узнали о геологии, растениях, мхах и лишайниках.

Прошли примерно чуть больше 11 км, не спеша, много останавливались, рассматривали, фотографировали. Кирилл действительно глубоко изучил и продолжает изучать местную природу, чувствуется интерес и любовь к местам в его рассказах.

Пили чай на одном из каменных берегов,… тепло камня, плеск воды, невероятной красоты яркая северная природа, и такое ощущение, что время останавливается…

Всей группой сошлись на том, что хочется приехать сюда снова,… снова пройтись по этим берегам, снова сесть на разогретый солнцем, камень и замереть, слушая и наблюдая!

Спасибо Кириллу и его супруге Екатерине, что открываете такие сказочные места, и что не только местные жители, но и туристы могут сюда попасть))) да и не только попасть, но и получить много интереснейшей информации с таким гидом!

Вернемся, это точно! Карелия наша большая любовь!