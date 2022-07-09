Всё о Лахденпохья

Полезная информация о Лахденпохья

Что нужно знать о Лахденпохья: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Лахденпохья
13:4031
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЛахденпохья
По-английскиlahdenpohja
Население города8 448 чел.

Где находится Лахденпохья на карте

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