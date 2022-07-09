Полезная информация о Лахденпохья
Что нужно знать о Лахденпохья: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Лахденпохья
13:4031
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Лахденпохья
|По-английски
|lahdenpohja
|Население города
|8 448 чел.
Где находится Лахденпохья на карте
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