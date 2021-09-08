В гости к сибирским хаски

В гости к сибирским хаски

5
1 отзыв
Индивидуально
Мы и наша дружная стая «снежных волков» живем в необыкновенном месте — под горой, у залива Ладоги, в окружении карельских лесов.

Приглашаем вас в этот идиллический уголок знакомиться со свободолюбивыми и сильными духом собаками, для которых бег — смысл жизни и зов сердца.

Вы узнаете об особенностях породы, тонкостях ездового спорта и зарядитесь дикой природой Севера.
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
В гости к сибирским хаски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Встреча с прекрасным

У нас 18 сибирских хаски и 10 «алясок» (ездовых метисов). Хаски принадлежат к известным американским и европейским рабочим линиям. Наши собаки мощные, выносливые, способные бежать на дальние расстояния. А еще они добрые, радостные и удивляют дружелюбием и открытостью. Мы возьмем собак из вольеров на большую огороженную прогулочную территорию, будем знакомиться, общаться и фотографироваться. Расскажем об особенностях породы, ездовых собаках и ездовом спорте.

Величественная природа Карелии

Свободолюбивый характер собак идеально сочетается с местностью, в которой мы живем. Вы увидите дикие карельские леса, сияние глади Ладожского озера, надышитесь чистым воздухом и откроете незабываемые пейзажи северо-западного Приладожья.

Организационные детали

  • До питомника вам нужно добраться самостоятельно. Ближайший к нам крупный населенный пункт — поселок Куркиеки, это ~ в 30 км от города Лахденпохья.
  • Указанная продолжительность посещения — минимальная, вы можете провести у нас больше времени, нужно только заранее это согласовать

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
неподалёку от поселка Куркиеки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Оксана
8 сен 2021
Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с их пëселями - хасками. Собаки очень дружелюбные, настроенные на человека, на общение с ним, послушны, дисциплинированы, слушают хозяев. Конечно, это тесное общение с пëселями, нужна одежда, которую не жалко попачкать. Если вы брезгливый человек, скорее, этот досуг не для вас, собаки любят ласку и любят целоваться, рассчитывая на взаимность 😉
Мы пробыли там 3 часа. За это время Ольга и Сергей ни минуты не дали нам скучать. Содержательный разговор, действительно интересный, о собаках, о конкретно этой породе, всякие интересные факты. Людям, которые далеки от такой плотной работы с собаками, не придётся скучать, это точно!
Ольга, Сергей, спасибо огромное, эмоции на недели вперёд! Возвращаясь домой, в машине подсчитывали кто, сколько имён пëселей запомнил 😄 спасибо)) обязательно вернёмся снова!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лахденпохья

🎩Индивидуальные👣Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🐾Встреча с хаски

Еще несколько похожих предложений в Лахденпохья

В гости к сибирским хаски
Индивидуально
5
1
550
за 1 чел.
В гости к сибирским хаски
👣 Пешая
В гости к сибирским хаски
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лахденпохья. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лахденпохья
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ