Что вас ожидает

Встреча с прекрасным

У нас 18 сибирских хаски и 10 «алясок» (ездовых метисов). Хаски принадлежат к известным американским и европейским рабочим линиям. Наши собаки мощные, выносливые, способные бежать на дальние расстояния. А еще они добрые, радостные и удивляют дружелюбием и открытостью. Мы возьмем собак из вольеров на большую огороженную прогулочную территорию, будем знакомиться, общаться и фотографироваться. Расскажем об особенностях породы, ездовых собаках и ездовом спорте.

Величественная природа Карелии

Свободолюбивый характер собак идеально сочетается с местностью, в которой мы живем. Вы увидите дикие карельские леса, сияние глади Ладожского озера, надышитесь чистым воздухом и откроете незабываемые пейзажи северо-западного Приладожья.

Организационные детали