Александра — ваш гид в Лахденпохья

Я родилась и выросла в Лахденпохья. Совмещаю работу гида с работой в школе с 2016 года. Очень люблю Карелию, Приладожье. С удовольствием знакомлю гостей с историей моей малой родины. Очень интересно узнавать о том, как знаковые события истории отразились в жизни провинциального городка Лахденпохья. А какая у нас природа! Увидеть один раз — и влюбиться на всю жизнь! В любое время года.