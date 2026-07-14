Лахденпохья - это не просто отправная точка для путешествий по шхерам. Город с историей с 1600 года предлагает уникальные экскурсии. Посетители могут увидеть руины лютеранской церкви, магазин семьи Нобелей и Якимваарский залив. Сквер «Калевала» с деревянными скульптурами и героями эпоса впечатляет. Архитектура довоенного времени и итальянское наследие делают прогулку незабываемой. Это место, где история и природа переплетаются в гармонии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Исторические улочки
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🌊 Вид на Якимваарский залив
- 🗿 Скульптуры Калевалы
- 🏰 Довоенная архитектура
- 🇮🇹 Итальянское наследие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Лахденпохья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря туристам и местным мероприятиям. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть более переменчивой, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на осмотр достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лютеранская церковь
- Магазин семьи Нобелей
- Сквер «Калевала»
Описание экскурсии
Мы неспешно прогуляемся по старым улочкам и самым интересным местам города. Вы увидите руины лютеранской церкви и магазин, построенный на деньги семьи Нобелей. Полюбуетесь Якимваарским заливом. В сквере «Калевала» рассмотрите удивительные деревянные скульптуры местных мастеров, познакомитесь с героями эпоса и языческими богами. Узнаете, как городку удалось сохранить довоенную архитектуру и что здесь делали итальянцы. И конечно, научитесь без запинки произносить его сложное для русскоговорящего человека название!
Организационные детали
- Рекомендую надеть удобную обувь и одежду по погоде
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Якимваарскую кирху, но ее можно осмотреть и только снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 292 туристов
Я родилась и выросла в Лахденпохья. Совмещаю работу гида с работой в школе с 2016 года. Очень люблю Карелию, Приладожье. С удовольствием знакомлю гостей с историей моей малой родины. Очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вчера семьей погуляли по городу Лахденпохья вместе с Александрой. Было очень интересно и познавательно и взрослым и детям. Нам рассказывали про жителей, про дома, про эпос, про жизнь города в разные годы. А еще Александра рассказывала и показывала геологические породы.
Очень благодарны Александре за такой прекрасный интересный вечер.
И обязательно всем рекомендуем!
Очень благодарны Александре за такой прекрасный интересный вечер.
И обязательно всем рекомендуем!
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Отличная экскурсия, было интересно! Спасибо!
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Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю. Здесь есть, где погулять и на что засмотреться.
Милые парки и
Милые парки и
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Экскурсия прошла потрясающе. Были с детьми. И им было очень интересно. Спасибо огромное за подробности, много истории. Все рассказы не заученные по тексту, а от души, человека который любит и живет в своем городе. Есть и личные истории и рассказы. Огромное спасибо вам. Все очень довольны. Будем вас рекомендовать и сами обращаться(там явно еще не все рассказали😉)время пролетело незаметно!!!
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К
Благодарим Александру за приятное сопровождение прогулки по Лахденпохье. Наша компания осталась удовлетворённой на 10 из 10)) Александра приятный рассказчик, с большой любовью познакомила нас с родным краем. Будем рекомендовать знакомым!
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Отличная экскурсия и отличный рассказчик Александра! На улице было очень холодно, но несмотря на это, мы не могли прервать нашу экскурсию, потому что было действительно интересно слушать о Лахденпохья именно от жителя этого города и знающего его историю.
Однозначно рекомендую к заказу!
Однозначно рекомендую к заказу!
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