Не проезжайте мимо Лахденпохья

Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей

Город в гавани Якимваара для многих гостей так и остается местом, с которого они отправлялись путешествовать по шхерам.

Но у нас есть, что показать и о чем рассказать! История Лахденпохья уходит корнями в 1600 год и тесно переплетена с судьбой страны. Ее улицы хранят шведское, финское и русское наследие. В галереях под открытым небом застыли герои Калевалы. А какая хвойная красота вокруг!
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы неспешно прогуляемся по старым улочкам и самым интересным местам города. Вы увидите руины лютеранской церкви и магазин, построенный на деньги семьи Нобелей. Полюбуетесь Якимваарским заливом. В сквере «Калевала» рассмотрите удивительные деревянные скульптуры местных мастеров, познакомитесь с героями эпоса и языческими богами. Узнаете, как городку удалось сохранить довоенную архитектуру и что здесь делали итальянцы. И, конечно, научитесь без запинки произносить его сложное для русскоговорящего человека название!

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную обувь и одежду по погоде
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Якимваарскую кирху, но ее можно осмотреть и только снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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