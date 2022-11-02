Мы неспешно прогуляемся по старым улочкам и самым интересным местам города. Вы увидите руины лютеранской церкви и магазин, построенный на деньги семьи Нобелей. Полюбуетесь Якимваарским заливом. В сквере «Калевала» рассмотрите удивительные деревянные скульптуры местных мастеров, познакомитесь с героями эпоса и языческими богами. Узнаете, как городку удалось сохранить довоенную архитектуру и что здесь делали итальянцы. И, конечно, научитесь без запинки произносить его сложное для русскоговорящего человека название!