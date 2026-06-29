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На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»

Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Ладоги! Вы проедете вдоль скалистых берегов, на которых растут вековые сосны. Высадитесь на необитаемом острове, покрытом ковром из ягеля, и насладитесь красочными пейзажами.
5
11 отзывов
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»

Описание экскурсии

Ладожская тишь, водная гладь и северная красота

Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры». Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов. Во время поездки вы как раз посетите один из них — Хепосалонсари, Соролонсари или Тимонсаари. Выбор будет зависеть от погодных условий. На этих необитаемых участках земли до сих пор сохранились заброшенные финские военные объекты.

Будет тепло, уютно и безопасно

Мы всё предусмотрели для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно для вас. На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка. Также обязательно найдутся тёплые пледы. А самых маленьких пассажиров можно укрыть от ветра в каюте катера.

Организационные детали

  • Во время прогулки вас будет сопровождать дипломированный капитан-гид
  • Мы являемся официальным перевозчиком в городе Лахденпохья. Имеем лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом.
  • Все пассажиры на борту застрахованы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 208 туристов
Мы проводим индивидуальные прогулки на катере, поездки на Валаам, маршруты по шхерам, а зимой — снегоходные туры и рыбалку на льду. Это не просто экскурсии — это путешествия, где вы
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увидите те места, куда не добраться без гида, который «знает тропинки Ладожских шхер». У нас тёплые катера, надёжные современные снегоходы, официальная лицензия и страховка. Для больших компаний и корпоративных клиентов можем организовать тур — до 50 гостей. На маршрутах всегда подстраиваемся под ваш темп: хотите — слушаете истории о природе и островах, хотите — просто наслаждаетесь видами. Помогаем сделать красивые кадры и выбрать лучший маршрут с учётом погоды. Если хотите увидеть настоящие просторы Ладоги — будем рады стать вашими гидами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Анна
Прекрасная прогулка по Ладоге с опытным капитаном. Очень красивые виды, которые можно увидеть только с воды. И можно с собаками!
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Юрий
Отличная прогулка по очень красивым местам.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
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Д
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот, самые красивые места. Поездка прошла идеально, природа великолепна, рекомендую!
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот,
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А
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды
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В
Очень интересный рассказ капитана о шхерах, а также советы посетить места в округе, нам очень понравились, спасибо нашему капитану!
Очень интересный рассказ капитана о шхерах, а также советы посетить места в округе, нам очень понравились, спасибо нашему капитану!
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Марина
Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!
Было комфортно и интересно!
Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!
Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!
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