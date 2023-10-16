Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Ладоги! Вы проедете вдоль скалистых берегов, на которых растут вековые сосны. Высадитесь на необитаемом острове, покрытом ковром из ягеля, и насладитесь красочными пейзажами.
Во время прогулки капитан катера расскажет историю возникновения Ладожских шхер и Лахденпохского района.
Во время прогулки капитан катера расскажет историю возникновения Ладожских шхер и Лахденпохского района.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ладожская тишь, водная гладь и северная красота
Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры». Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов. Во время поездки вы как раз посетите один из них — Хепосалонсари, Соролонсари или Тимонсаари. Выбор будет зависеть от погодных условий. На этих необитаемых участках земли до сих пор сохранились заброшенные финские военные объекты.
Будет тепло, уютно и безопасно
Мы всё предусмотрели для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно для вас. На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка. Также обязательно найдутся тёплые пледы. А самых маленьких пассажиров можно укрыть от ветра в каюте катера.
Организационные детали
- Во время прогулки вас будет сопровождать дипломированный капитан-гид
- Мы являемся официальным перевозчиком в городе Лахденпохья. Имеем лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом.
- Все пассажиры на борту застрахованы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городе Лахденпохья
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Сотрудники нашей команды — жители города Лахденпохья, мечтающие о его развитии и желающие познакомить с Карелией как можно больше людей. Мы являемся первым официальным водным перевозчиком в городе Лахденпохья. У нас большой парк катеров, опытные, внимательные дипломированные капитаны. Вы смело можете доверить ваш отдых нам — профессионалам своего дела!
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