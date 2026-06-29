Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Ладоги! Вы проедете вдоль скалистых берегов, на которых растут вековые сосны. Высадитесь на необитаемом острове, покрытом ковром из ягеля, и насладитесь красочными пейзажами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ладожская тишь, водная гладь и северная красота

Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры». Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов. Во время поездки вы как раз посетите один из них — Хепосалонсари, Соролонсари или Тимонсаари. Выбор будет зависеть от погодных условий. На этих необитаемых участках земли до сих пор сохранились заброшенные финские военные объекты.

Будет тепло, уютно и безопасно

Мы всё предусмотрели для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно для вас. На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка. Также обязательно найдутся тёплые пледы. А самых маленьких пассажиров можно укрыть от ветра в каюте катера.

Организационные детали