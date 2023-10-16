На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»

Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой

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Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Ладоги! Вы проедете вдоль скалистых берегов, на которых растут вековые сосны. Высадитесь на необитаемом острове, покрытом ковром из ягеля, и насладитесь красочными пейзажами.

Во время прогулки капитан катера расскажет историю возникновения Ладожских шхер и Лахденпохского района.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ладожская тишь, водная гладь и северная красота

Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры». Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов. Во время поездки вы как раз посетите один из них — Хепосалонсари, Соролонсари или Тимонсаари. Выбор будет зависеть от погодных условий. На этих необитаемых участках земли до сих пор сохранились заброшенные финские военные объекты.

Будет тепло, уютно и безопасно

Мы всё предусмотрели для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно для вас. На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка. Также обязательно найдутся тёплые пледы. А самых маленьких пассажиров можно укрыть от ветра в каюте катера.

Организационные детали

  • Во время прогулки вас будет сопровождать дипломированный капитан-гид
  • Мы являемся официальным перевозчиком в городе Лахденпохья. Имеем лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом.
  • Все пассажиры на борту застрахованы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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