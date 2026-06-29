Приглашаем вас в путешествие по живописным местам Ладоги! Вы проедете вдоль скалистых берегов, на которых растут вековые сосны. Высадитесь на необитаемом острове, покрытом ковром из ягеля, и насладитесь красочными пейзажами.
Описание экскурсии
Ладожская тишь, водная гладь и северная красота
Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры». Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов. Во время поездки вы как раз посетите один из них — Хепосалонсари, Соролонсари или Тимонсаари. Выбор будет зависеть от погодных условий. На этих необитаемых участках земли до сих пор сохранились заброшенные финские военные объекты.
Будет тепло, уютно и безопасно
Мы всё предусмотрели для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно для вас. На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка. Также обязательно найдутся тёплые пледы. А самых маленьких пассажиров можно укрыть от ветра в каюте катера.
Организационные детали
- Во время прогулки вас будет сопровождать дипломированный капитан-гид
- Мы являемся официальным перевозчиком в городе Лахденпохья. Имеем лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом.
- Все пассажиры на борту застрахованы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 208 туристов
Мы проводим индивидуальные прогулки на катере, поездки на Валаам, маршруты по шхерам, а зимой — снегоходные туры и рыбалку на льду. Это не просто экскурсии — это путешествия, где вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная прогулка по Ладоге с опытным капитаном. Очень красивые виды, которые можно увидеть только с воды. И можно с собаками!
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Отличная прогулка по очень красивым местам.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
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Д
Очень комфортный и красивый катер, доброжелательный капитан Илья, влюбленный в Ладогу. Знает каждую трещинку, каждый поворот, самые красивые места. Поездка прошла идеально, природа великолепна, рекомендую!
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А
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻
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В
Очень интересный рассказ капитана о шхерах, а также советы посетить места в округе, нам очень понравились, спасибо нашему капитану!
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Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!
Было комфортно и интересно!
Было комфортно и интересно!
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