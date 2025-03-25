Койонсаари — самый живописный остров на озере, здесь представлено всё разнообразие ладожских шхер. Его берег изобилует танцующими соснами, ледниковыми валунами и пенистыми волнами. А огромные пляжи и скалы с видом на открытую Ладогу завершают образ острова. Я познакомлю вас с местной природой и покажу, как сделать эффектные кадры, чтобы увезти на память яркие снимки.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Пеший маршрут по острову составляет 12 км, будьте готовы к активной прогулке на весь день.

Мы поговорим об удивительной природе ладожских шхер, о флоре и фауне островов, о ледниковой истории Ладоги и геологии окружающих скал. Самобытный мир прибрежной части островов хрупок и разнообразен. На берегу растут низенькие сосны и кустообразные березы, тогда как всего в 20 метрах от берега уже растёт древний лес с соснами в обхват.

Вы увидите:

покрытые лишайником скалы

большие песчаные пляжи

закрученные в узлы сосны на побережье

галечные пляжи с валунами

множество островов на горизонте

идеальную панораму открытой Ладоги со скалы

густой хвойный лес

огромные замшелые камни в лесу

летом — волны, ягель и прочие лишайники

зимой — торосы, изморозь на ветвях и инеевые цветы

А если будет солнечная активность, то снимем и северное сияние!

Интересные факты об острове

Входит в состав национального парка «Ладожские шхеры», но ещё до его создания был особо охраняемой природной территорией

Передвижение по острову возможно только пешком

Доступен круглый год, так как на него ведёт мост, а дорогу до основного пляжа регулярно чистят

Это одно из немногих мест, где можно посмотреть шторм или торосы на фоне открытой Ладоги даже в межсезонье

Кому подойдёт экскурсия

Фотографам. А также тем, кто любит активный отдых, дикую природу, свежий ветер или крепкий мороз и не боится дождика и камней под ногами.

Организационные детали