Койонсаари — самый живописный остров на озере, здесь представлено всё разнообразие ладожских шхер. Его берег изобилует танцующими соснами, ледниковыми валунами и пенистыми волнами. А огромные пляжи и скалы с видом на открытую Ладогу завершают образ острова.
Я познакомлю вас с местной природой и покажу, как сделать эффектные кадры, чтобы увезти на память яркие снимки.
Я познакомлю вас с местной природой и покажу, как сделать эффектные кадры, чтобы увезти на память яркие снимки.
Описание фото-прогулки
Пеший маршрут по острову составляет 12 км, будьте готовы к активной прогулке на весь день.
Мы поговорим об удивительной природе ладожских шхер, о флоре и фауне островов, о ледниковой истории Ладоги и геологии окружающих скал. Самобытный мир прибрежной части островов хрупок и разнообразен. На берегу растут низенькие сосны и кустообразные березы, тогда как всего в 20 метрах от берега уже растёт древний лес с соснами в обхват.
Вы увидите:
- покрытые лишайником скалы
- большие песчаные пляжи
- закрученные в узлы сосны на побережье
- галечные пляжи с валунами
- множество островов на горизонте
- идеальную панораму открытой Ладоги со скалы
- густой хвойный лес
- огромные замшелые камни в лесу
- летом — волны, ягель и прочие лишайники
- зимой — торосы, изморозь на ветвях и инеевые цветы
А если будет солнечная активность, то снимем и северное сияние!
Интересные факты об острове
- Входит в состав национального парка «Ладожские шхеры», но ещё до его создания был особо охраняемой природной территорией
- Передвижение по острову возможно только пешком
- Доступен круглый год, так как на него ведёт мост, а дорогу до основного пляжа регулярно чистят
- Это одно из немногих мест, где можно посмотреть шторм или торосы на фоне открытой Ладоги даже в межсезонье
Кому подойдёт экскурсия
Фотографам. А также тем, кто любит активный отдых, дикую природу, свежий ветер или крепкий мороз и не боится дождика и камней под ногами.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от городов Лахденпохья и Сортавала на микроавтобусе Toyota до острова и обратно. Есть детское кресло
- Весь маршрут по острову мы преодолеваем пешком (12 км), по договорённости его можно сократить
- Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с человека
- Я возьму с собой для всех лёгкий обед (калитки с чаем), если у вас особенное питание, пожалуйста, сообщите об этом заранее. На обратном пути мы можем заехать в кафе
- Я также могу организовать экскурсию для большего числа участников — до 30 человек, детали по стоимости уточняйте при бронировании
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лахденпохье или Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Лахденпохья
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я фотограф дикой природы и организатор экспедиций по России. Победитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Снимал во всех арктических регионах от Земли Франца-Иосифа до Чукотки. Живу в Сортавале. Изучаю дикуюЗадать вопрос
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