1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
«Культура адыгов и тайны дольменов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
«Потом по тайной дорожке переместимся в многовековой колхидский лес, где отыщем таинственный дольмен, Лунный камень и небольшое озеро»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
«В Лазаревском вас заберёт машина и увезёт выше посёлка Мирный к первой группе дольменов»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
«Необычный дольмен причудливой корытообразный формы»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
«Грунтовая дорога ведёт вверх на хребет Нихетх — здесь нас ждут мегалиты-дольмены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ООльга29 августа 2023Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
- ППавел11 августа 2023Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
- ИИнна2 июля 2023Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах,
- ННаталья18 июля 2021Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и
- ССветлана14 июля 2021Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Дольмены»
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