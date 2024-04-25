Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке

Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...

«Культура адыгов и тайны дольменов»