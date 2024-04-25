Экскурсии на дольмены в Лазаревском

Найдено 5 экскурсий в категории «Дольмены» в Лазаревском, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
«Культура адыгов и тайны дольменов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
«Потом по тайной дорожке переместимся в многовековой колхидский лес, где отыщем таинственный дольмен, Лунный камень и небольшое озеро»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дольмены в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
«В Лазаревском вас заберёт машина и увезёт выше посёлка Мирный к первой группе дольменов»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
«Необычный дольмен причудливой корытообразный формы»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
«Грунтовая дорога ведёт вверх на хребет Нихетх — здесь нас ждут мегалиты-дольмены»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
  • П
    Павел
    11 августа 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
    Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую
  • И
    Инна
    2 июля 2023
    Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
    Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах,
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    о характере реки Аше, как и кто стоил дольмены. Он знал ответ на любой вопрос. Давно мы мечтали о такой экскурсии. Неделю назад ездили по этой же дороге на водопады, на модном новом джипе, водитель ни сказал ни слова про то, что мы видели вокруг, только музыку громко врубал. Как говорится, почувствуйте разницу. Если вы любознательны и вам хотелось бы узнать побольше об этих краях, то вам обязательно надо ехать именно на эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    18 июля 2021
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и
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    его заботу о нас - чай со сладостями был очень вовремя! Рекомендуем поход тем, кто получает удовольствие от созерцания природы, пения птиц и шума рек. Ну и, конечно, готов покорять подъёмы и спуски несмотря на усталость.

  • С
    Светлана
    14 июля 2021
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и
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    очень довольны. Когда уставали и останавливались для перерыва, Алексей не спешил и не торопил нас. Ближе к концу похода угостил чаем, для приготовления которого использовали горную воду (которую набрали во время похода). Мы делали много фото, Алексей также фотографировал нас и потом поделился сделанными фотографиями, за что мы также ему благодарны. В общем мы всем довольны, всем рекомендуем этот поход с Алексеем.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Дольмены»

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  4. Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
  5. От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Дольмены" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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