Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Уникальная возможность познакомиться с культурой шапсугов, посетить дольмены и водопады. Вдохновляющее путешествие для всей семьи
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
- ММихаил7 сентября 2025. Спасибо за экскурсию. Было позновательно и интересно.
- ААнна12 августа 2025Посетили увлекательную экскурсию, которая включала в себя прогулку к водопадам и речке, а также посещение уникального музея. Было очень интересно
- EEkaterina31 мая 2025Это был чудесный день!!! Полный интересных событий, экспериментов и волшебной атмосферы! Сафета очень интересно рассказывает, ей так близки все эти
