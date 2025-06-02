Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
2 июн в 09:00
9 июн в 09:00
1400 ₽ за человека
Групповая
Из Лазаревского - к курортам Красной Поляны
Знаменитые горные курорты, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за один день
Начало: В пределах посёлка Лазаревское
Расписание: в воскресенье в 08:00
6 апр в 08:00
13 апр в 08:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Групповые»
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