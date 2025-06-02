Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Лазаревском, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 11 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова Расписание: Ежедневно 8:00 1400 ₽ за человека На автобусе 12 часов Групповая Из Лазаревского - к курортам Красной Поляны Знаменитые горные курорты, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за один день Начало: В пределах посёлка Лазаревское Расписание: в воскресенье в 08:00 2000 ₽ за человека Джиппинг На машине 3.5 часа Мини-группа до 6 чел. Из Лазаревского - в аул Тхагапш Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго Начало: У места вашего проживания Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00 2500 ₽ за человека Другие экскурсии Лазаревского

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Групповые»

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