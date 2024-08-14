Дикая река Коаго - это уникальная возможность насладиться первозданной природой и шикарными водопадами в любое время года.
Экскурсия включает посещение основных смотровых мест, купание в бирюзовых лагунах и услуги профессионального фотографа.
Экскурсия включает посещение основных смотровых мест, купание в бирюзовых лагунах и услуги профессионального фотографа.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные бирюзовые лагуны
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏞️ Первозданная природа
- 🚶♂️ Удобный маршрут
- 💦 Возможность купания
Что можно увидеть
- Смотровые места
- Бирюзовые лагуны
- Дикие водопады
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В данном путешествии я покажу вам все основные смотровые места, проведу к лучшим местам для купаний в бирюзовых лагунах диких водопадов, помогу найти самые интересные места для ракурсов фото или просто для интересных фото, предоставляю услугу фотографирования на фотокамеру 108 Мп и видеосъёмки на камеру 8К и 4К. Прогулка может сопровождаться интересными рассказами на разную тематику. Программа:
- 10:00 — встреча на месте сбора участников экскурсии;
- 10:30— приезд к месту начала проведения экскурсии;
• 10:40-16.00 — прохождение маршрута «Русло реки Коаго», с посещением лагун для купаний и диких водопадов, с остановками в местах для фото; Важная информация:
- Форма одежды и обуви спортивная (сандалии, легкая спортивная обувь), возьмите с собой купальные принадлежности в теплое время года и также можете взять с собой треккинговые палки (для удобства в прохождении маршрута), их вы можете взять напрокат в местах проката туристического снаряжения в Геленджике по цене от 250 рублей.
- Рекомендую взять с собой перекус (бутерброды, кофе, сухофрукты, печенье, шоколадные батончики и т. п.).
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикая первозданная субтропическая природа
- Голубовато-бирюзовые лагуны
- Животный мир Малого Кавказа (бабочки, ящерицы, иногда речные крабы, иногда птицы)
- Сказочные водопады:
- "Богатырь" ("Мужская сила")
- "Ленточка" ("Девичья Коса")
- "Дольменный" ("Водопад Желаний")
- "Череп" ("Водопад Любимый")
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер. /nВозможен также вариант передвижения к месту начала экскурсии на вашем личном автотранспорте.
Место начала и завершения?
Улица Садовая, 23, Нижняя Автостанция, Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Цена услуги гида - 13 000 рублей
- Оплата экскурсии - перед её началом
- Услуга трансфера учитывается отдельно от стоимости экскурсии
- Форма одежды и обуви спортивная (сандалии, легкая спортивная обувь), возьмите с собой купальные принадлежности и также можете взять с собой треккинговые палки (для удобства в прохождении маршрута), их вы можете взять напрокат в местах проката туристического снаряжения в Геленджике по цене от 250 рублей
- Рекомендую взять с собой продукты питания (бутерброды, кофе, сухофрукты, печенье, шоколадные батончики и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
14 авг 2024
Прогулка в целом понравилась - места красивейшие, голубые лагуны, лес, камни… Тропа, по которой мы ходили, обустроена лесенками, натянутыми веревками, где надо, так что все в меру безопасно, без экстрима,
А
АННА
8 авг 2024
Сегодня побывали на экскурсии "Дикая река Коаго". Впечатлений море! Олег блестящий рассказчик, человек знающий свое дело. Все показал, все рассказал. Знает с какого лучше ракурса рассмотреть ту или иную локацию.
Н
Надежда
30 июл 2024
Экскурсия «Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами» оказалась для всех нас незабываемым приключением и оставила самые яркие впечатления. Мы увидели завораживающие места горной реки, до которой
У
Ульяна
8 авг 2022
Олег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что даже новичкам отлично подойдёт данный маршрут. Как человек Олег очень приятный и веселый, в его кампании было достаточно комфортно! Если бы не он, мы бы заблудились и ушли не по тем дорожкам. Так же спасибо Олегу за фотографии!
О
Ольга
4 авг 2022
Мы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!
Е
Екатерина
12 июл 2022
Нам всё понравилось. Ходили составом - я и двое детей (мальчик 6 и девочка 4). Спасибо Олегу, помог с младшей, водил её за ручку, переносил. Река невероятно красивая, водопады тоже.
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