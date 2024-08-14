Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами

Погрузитесь в мир дикой природы реки Коаго с её бирюзовыми лагунами и водопадами. Индивидуальная экскурсия включает фотосессии и видеосъёмку
Дикая река Коаго - это уникальная возможность насладиться первозданной природой и шикарными водопадами в любое время года.

Экскурсия включает посещение основных смотровых мест, купание в бирюзовых лагунах и услуги профессионального фотографа.
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Маршрут начинается с места сбора в Геленджике и проходит через живописные уголки реки Коаго. Участники могут сделать уникальные фотографии и видео на память.

Для удобства рекомендуется спортивная одежда и обувь, а также купальные принадлежности в тёплое время года. Экскурсия подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки

4.8
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные бирюзовые лагуны
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏞️ Первозданная природа
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
  • 💦 Возможность купания
Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
Ближайшие даты:
6
фев7
фев8
фев9
фев10
фев11
фев12
фев
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Смотровые места
  • Бирюзовые лагуны
  • Дикие водопады

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В данном путешествии я покажу вам все основные смотровые места, проведу к лучшим местам для купаний в бирюзовых лагунах диких водопадов, помогу найти самые интересные места для ракурсов фото или просто для интересных фото, предоставляю услугу фотографирования на фотокамеру 108 Мп и видеосъёмки на камеру 8К и 4К. Прогулка может сопровождаться интересными рассказами на разную тематику. Программа:
  • 10:00 — встреча на месте сбора участников экскурсии;
  • 10:30— приезд к месту начала проведения экскурсии;

• 10:40-16.00 — прохождение маршрута «Русло реки Коаго», с посещением лагун для купаний и диких водопадов, с остановками в местах для фото; Важная информация:

  • Форма одежды и обуви спортивная (сандалии, легкая спортивная обувь), возьмите с собой купальные принадлежности в теплое время года и также можете взять с собой треккинговые палки (для удобства в прохождении маршрута), их вы можете взять напрокат в местах проката туристического снаряжения в Геленджике по цене от 250 рублей.
  • Рекомендую взять с собой перекус (бутерброды, кофе, сухофрукты, печенье, шоколадные батончики и т. п.).

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дикая первозданная субтропическая природа
  • Голубовато-бирюзовые лагуны
  • Животный мир Малого Кавказа (бабочки, ящерицы, иногда речные крабы, иногда птицы)
  • Сказочные водопады:
  • "Богатырь" ("Мужская сила")
  • "Ленточка" ("Девичья Коса")
  • "Дольменный" ("Водопад Желаний")
  • "Череп" ("Водопад Любимый")
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Трансфер. /nВозможен также вариант передвижения к месту начала экскурсии на вашем личном автотранспорте.
Место начала и завершения?
Улица Садовая, 23, Нижняя Автостанция, Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Цена услуги гида - 13 000 рублей
  • Оплата экскурсии - перед её началом
  • Услуга трансфера учитывается отдельно от стоимости экскурсии
  • Форма одежды и обуви спортивная (сандалии, легкая спортивная обувь), возьмите с собой купальные принадлежности и также можете взять с собой треккинговые палки (для удобства в прохождении маршрута), их вы можете взять напрокат в местах проката туристического снаряжения в Геленджике по цене от 250 рублей
  • Рекомендую взять с собой продукты питания (бутерброды, кофе, сухофрукты, печенье, шоколадные батончики и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
14 авг 2024
Прогулка в целом понравилась - места красивейшие, голубые лагуны, лес, камни… Тропа, по которой мы ходили, обустроена лесенками, натянутыми веревками, где надо, так что все в меру безопасно, без экстрима,
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можно с детьми. Наш проводник учитывал пожелания группы, помогал, где нужно, спасибо!
Единственное, что хотелось бы изменить, это время - пяти часов явно недостаточно для такого маршрута - 2.5 часа в одну сторону и обратно, с учетом остановок для купания и перекуса. Местами нам приходилось почти бежать. По руслу реки, по перекатывающимся камням - не очень-то большое удовольствие. Кроме того, что легко подвернуть ногу на такой дороге (не смотря на то, что все мы были в кроссовках), очень хотелось насладиться прогулкой не спеша, успеть впитать всю эту красоту, но при таких скоростях это невозможно - все время смотришь под ноги, чтобы не навернуться.
В остальном все остались довольны 😊

А
8 авг 2024
Сегодня побывали на экскурсии "Дикая река Коаго". Впечатлений море! Олег блестящий рассказчик, человек знающий свое дело. Все показал, все рассказал. Знает с какого лучше ракурса рассмотреть ту или иную локацию.
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Оказывает услугу фото и видеосъемки. Опять же знает с какого места лучше получатся снимки. Местность, водопады это надо увидеть, словами всю красоту этого места не передать. Очень рекомендуем эту экскурсию к посещению. Неравнодушных не останется!

Н
30 июл 2024
Экскурсия «Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами» оказалась для всех нас незабываемым приключением и оставила самые яркие впечатления. Мы увидели завораживающие места горной реки, до которой
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сами бы не добрались, потому что не знали о ней.
Олег очень пунктуальный человек, был на месте встречи вовремя. А так как он профессиональный гид, то маршрут продуман до мелочей. Сама экскурсия, конечно, нелегка физически, но стоит того, чтобы окунуться в другую реальность. Посещение этого удивительного места погружает в невероятную атмосферу таинственности и красоты природы. Река поразила всех своими кристально чистыми водами, захватывающими видами скал и прекрасными водопадами. Хочу отметить терпение Олега, который торопил в меру, и дал возможность сфотографироваться в разных уникальных местах. Он успевал подавать руки при трудных спусках и делал групповые фото в самых удачных локациях. Нам очень понравилось все наше путешествие – большое спасибо!

У
8 авг 2022
Олег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что даже новичкам отлично подойдёт данный маршрут. Как человек Олег очень приятный и веселый, в его кампании было достаточно комфортно! Если бы не он, мы бы заблудились и ушли не по тем дорожкам. Так же спасибо Олегу за фотографии!
О
4 авг 2022
Мы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!
Е
12 июл 2022
Нам всё понравилось. Ходили составом - я и двое детей (мальчик 6 и девочка 4). Спасибо Олегу, помог с младшей, водил её за ручку, переносил. Река невероятно красивая, водопады тоже.
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Старший в восторге от количества камней и препятствий, которые ему пришлось преодолеть. Хотел идти до последнего водопада, но так как девочка устала, то пришлось развернуться пораньше. Но маршрут всю дорогу потрясающей красоты. Рекомендую!

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