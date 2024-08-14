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можно с детьми. Наш проводник учитывал пожелания группы, помогал, где нужно, спасибо!

Единственное, что хотелось бы изменить, это время - пяти часов явно недостаточно для такого маршрута - 2.5 часа в одну сторону и обратно, с учетом остановок для купания и перекуса. Местами нам приходилось почти бежать. По руслу реки, по перекатывающимся камням - не очень-то большое удовольствие. Кроме того, что легко подвернуть ногу на такой дороге (не смотря на то, что все мы были в кроссовках), очень хотелось насладиться прогулкой не спеша, успеть впитать всю эту красоту, но при таких скоростях это невозможно - все время смотришь под ноги, чтобы не навернуться.

В остальном все остались довольны 😊