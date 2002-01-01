Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Высота не большая, 859м над уровнем моря 🌊, но вид открывается, будто высота не менее 2 километров. Этот эффект достигается за счет резкого подъема скал над долиной реки Туапсе.

Мы посетим с вами:

Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).

Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.

Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите). Г

Мы посетим с вами:

Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).

Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.

Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите).

Пройдем грот и увидим осколок древней цивилизации.

Посетим «каменное море».

Важно знать

Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой иметь:

Спортивную/удобную обувь с цепкой подошвой (кеды)

Головной убор

Перекус и воду.