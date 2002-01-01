Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Высота не большая, 859м над уровнем моря 🌊, но вид открывается, будто высота не менее 2 километров. Этот эффект достигается за счет резкого подъема скал над долиной реки Туапсе.
Мы посетим с вами:
- Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).
- Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.
Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите). Г
Мы посетим с вами:
- Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).
- Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.
- Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите).
- Пройдем грот и увидим осколок древней цивилизации.
- Посетим «каменное море».
Важно знать
Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
С собой иметь:
Спортивную/удобную обувь с цепкой подошвой (кеды)
Головной убор
Перекус и воду.
Что входит
- Трансфер из Лазаревского и обратно.
- Услуги гида
- Чай, кофе, сладости.
- Групповая аптечка.
- Страховочное оборудование
Начало и место завершения
🚩 Лазаревское
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
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