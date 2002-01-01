Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Лазаревского
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики.

Которые были спрессованы миллионы лет назад под огромной толщей воды древнего океана Тетис.

Вот что такое скальный массив «Индюк»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты
Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты
Высота не большая, 859м над уровнем моря 🌊, но вид открывается, будто высота не менее 2 километров. Этот эффект достигается за счет резкого подъема скал над долиной реки Туапсе.

Мы посетим с вами:

  • Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).
  • Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.
Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите). Г

Мы посетим с вами:

  • Три вершины (Индюшонок, Индюшка и Индюк).
  • Прогуляемся по хребту, вперемешку усеянным валунами и деревьями.
  • Посетим скалу «Сыр» (сами все поймете, когда ее увидите).
  • Пройдем грот и увидим осколок древней цивилизации.
  • Посетим «каменное море».
Важно знать
Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой иметь:

    Спортивную/удобную обувь с цепкой подошвой (кеды)
    Головной убор
    Перекус и воду.
    Что входит
    • Трансфер из Лазаревского и обратно.
    • Услуги гида
    • Чай, кофе, сладости.
    • Групповая аптечка.
    • Страховочное оборудование
    Начало и место завершения
    🚩 Лазаревское
    Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты
    Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты
    Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты
    Пеший тур — гора Индюк. Взгляни на мир с высоты

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Вячеслав
    Вячеслав
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