Начало с 08.30 до 12.00

Что вас ожидает:
Местечко чудесных творений природы
Каньон, как сокровище, спрятан глубоко в лесу. Сюда не ходят автобусы и не доехать на легковом автомобиле. Пешком идти долго и мокро. Но для нас это не проблема. На комфортном внедорожнике мы безопасно доедем до места. Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу места.
Важная информация:
- Экскурсия проводится круглый год. Продолжительность 3-4 часа с дорогой. Уровень сложности: лёгкий и подходит новичкам;
- Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.