Начало с 08.30 до 12.00

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Местечко чудесных творений природы

Каньон, как сокровище, спрятан глубоко в лесу. Сюда не ходят автобусы и не доехать на легковом автомобиле. Пешком идти долго и мокро. Но для нас это не проблема. На комфортном внедорожнике мы безопасно доедем до места. Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу места.

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