Приглашаю вас отправиться в необычное место - каньон, по которому на протяжении тысяч лет пробивал...

Приглашаю вас отправиться в необычное место — каньон, по которому на протяжении тысяч лет пробивал себе дорогу небольшой ручеек.

Теперь каньон Прохладный наполняют воды бурной горной реки, которая срывается вниз со скал мощными каскадами.

Мы пройдемся вдоль ущелья, полюбуемся его обитателями и редкими растениями этих мест.
Каньон Прохладный
Каньон Прохладный
Каньон Прохладный
Каньон Прохладный
Каньон Прохладный
Каньон Прохладный

Что вас ожидает:

    Местечко чудесных творений природы
    Каньон, как сокровище, спрятан глубоко в лесу. Сюда не ходят автобусы и не доехать на легковом автомобиле. Пешком идти долго и мокро. Но для нас это не проблема. На комфортном внедорожнике мы безопасно доедем до места. Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу места.

    Важная информация:

    • Экскурсия проводится круглый год. Продолжительность 3-4 часа с дорогой. Уровень сложности: лёгкий и подходит новичкам;
    • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    6 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел.
    Место начала и завершения
    Лазаревское
    Когда и сколько длится?
    Когда: Начало с 08.30 до 12.00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало с 08.30 до 12.00

    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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