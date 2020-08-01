2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Свидание с природой

Вы увидите Каменный, Серебряный и Золотой водопады, достигающие высоты 35 метров. Восхититесь живописным видом на горную вершину Пеос и узнаете, почему близ аула Наджиго разбросано так много камней правильной геометрической формы. А также раскроете секреты загадочного каньона и насладитесь кристально чистым воздухом, умиротворяющим журчанием воды и величием леса.

История и легенды каньона и рассказы о местной жизни

Каньон и водопады Наджиго славятся не только своей красотой, но и древним происхождением. Геологические формы здесь насчитывают 140—170 миллионов лет, а каждый уровень водопада соответствует десяткам тысяч лет. Вы услышите историю возникновения этого природного чуда и узнаете особенности флоры и фауны Кавказа. А также услышите о культуре и быте коренного народа этих мест — адыгов.