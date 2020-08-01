2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Каньон и водопады Наджиго

Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте

Маша
Задать вопрос
Маша – ваш гид
Приглашаю в живописное и приятное путешествие по неизбитому маршруту! Вы погуляете без толп людей по таинственному лесу 🌲, впечатлитесь величественными горными ⛰️ вершинами и увидите каньон и водопады, образованные тысячи лет назад.

Я не дам вам заскучать в пути и расскажу о кавказской природе и менталитете адыгов.

2000 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго

Что вас ожидает

Свидание с природой
Вы увидите Каменный, Серебряный и Золотой водопады, достигающие высоты 35 метров. Восхититесь живописным видом на горную вершину Пеос и узнаете, почему близ аула Наджиго разбросано так много камней правильной геометрической формы. А также раскроете секреты загадочного каньона и насладитесь кристально чистым воздухом, умиротворяющим журчанием воды и величием леса.

История и легенды каньона и рассказы о местной жизни
Каньон и водопады Наджиго славятся не только своей красотой, но и древним происхождением. Геологические формы здесь насчитывают 140—170 миллионов лет, а каждый уровень водопада соответствует десяткам тысяч лет. Вы услышите историю возникновения этого природного чуда и узнаете особенности флоры и фауны Кавказа. А также услышите о культуре и быте коренного народа этих мест — адыгов.

Организационные детали

  • По желанию мы можем заехать в кафе с традиционной кавказской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Маршрут подходит для путешественников старше 12 лет
  • Экосбор при входе в Национальный парк — 100 рублей с человека
  • До каньона мы добираемся на автомобиле, далее пешеходная часть экскурсии, не требующая особой физической подготовки
  • Курение на маршруте запрещено
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго
Каньон и водопады Наджиго

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Идеальный вариант для тех, кто устал от суеты у моря. В природном парке мы были практически одни. Маршрут несложный и очень красивый
27 июля 2020
Вчера были на экскурсии с гидом Марией. Все очень понравилось. Экскурсия для нас была очень познавательной благодаря профессионализму и опыту гида. Рекомендуем!

Маша проводит ещё 2 экскурсии

Калэжтам — древние мегалиты в долине реки АшеКалэжтам — древние мегалиты в долине реки АшеКалэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
2500 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Этот небанальный маршрут приведет вас к самым древним, малопосещаемым и уединенным дольменам в окрестностях Лазаревского. Вы увидите девственные природные ландшафты, исследуете святилище и мегалиты бронзового века. Проплывете по подземному озеру в пещере Ведьм, сделаете маску из голубой глины и искупаетесь в горной реке.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»Аул Тхагапш — аул «Под богом»Аул Тхагапш — аул «Под богом»
2500 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
Это путешествие для настоящих любителей природы! Вас ждёт живописная поездка по горному серпантину, а после — прогулка по лесу с необыкновенными растениями. Вы прикоснётесь к силе природы у радужного водопада и огромных каменных глыб и искупаетесь в горной реке. Узнаете о древней и современной истории этих мест, услышите о традициях адыгов и поймёте, почему название аула дословно означает «под богом».

Индивидуальные экскурсии в Лазаревском

Поход по заповедному лесу — к горам ИндюкПоход по заповедному лесу — к горам ИндюкПоход по заповедному лесу — к горам Индюк
От 7500 за экскурсию
6 часов
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Лучше гор могут быть только горы с опытным проводником. Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом. Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк КадошПриродные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк КадошПриродные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
От 6000 за экскурсию
6 часов
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
Кадошский лесопарк и скала Киселева — два символа Туапсинского района, мимо которых невозможно пройти. На автомобильно-пешеходной экскурсии вы исследуете оба памятника природы: рассмотрите краснокнижные растения, полюбуетесь морем с исполинской отвесной скалы, разрезающей волны. А после проводите день на берегу теплого моря.
Авторский трекинг к водопадам ЛазаревскогоАвторский трекинг к водопадам ЛазаревскогоАвторский трекинг к водопадам Лазаревского
От 4500 за экскурсию
5 часов
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
Мой авторский маршрут поможет вам увидеть красивейшие, нетронутые цивилизацией места в окрестностях Лазаревского, до которых редко добираются туристы. Вдоль русла ручья Хекуай мы доберемся до водопада Игристый, тайными тропами пройдем по живописному каньону, искупаемся в горной реке и насладимся абсолютной тишиной в Тигровой пещере.

Выбирайте и другие экскурсии в Лазаревском