Это путешествие для тех, кто ценит силу стихии, ищет свежести горных рек и хочет за один день познакомиться с главными красотами в окрестностях Сочи. Приглашаем вас в сердце горных пейзажей — к каньону Прохладный.
В поездке на мощном внедорожнике вы насладитесь видами с Зубовского моста, ощутите прохладу ущелья, искупаетесь в реке и завершите день на дегустации.
В поездке на мощном внедорожнике вы насладитесь видами с Зубовского моста, ощутите прохладу ущелья, искупаетесь в реке и завершите день на дегустации.
Описание экскурсии
Маршрут разработан для максимального комфорта и доступен каждому, кто хочет познакомиться с регионом. До самых диких мест мы доберёмся на проходимых джипах — бездорожье им не помеха! А затем без особых усилий прогуляемся среди скал и зарослей: на пути не будет крутых подъёмов и неудобных лестниц.
Ключевые точки маршрута
- Зубовский мост. Ваше первое захватывающее впечатление — вид с огромного арочного моста, откуда открываются панорамы, от которых замирает сердце
- Каньон Прохладный. Вы исследуете его смотровые площадки, ощутите мощь тысячелетий, застывшую в причудливых скалах, и услышите гул горной реки где-то в глубине
- Купание в горной реке. Освежитесь в чистейших прохладных водах — идеальная награда после прогулки
- Дегустация сыра. Завершите день гастрономической нотой, попробовав знаменитые местные сыры
Организационные детали
- В стоимость уже входит проход на каньон, дополнительных расходов не будет
- Поездка проходит на машинах открытого типа
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Лазаревского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Лазаревском
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. В экскурсионной сфере я с 2020 года, знаю массу красивых мест. Со своей командой готовы рассказать вам много всего интересного и показать самые живописные места курорта.
Входит в следующие категории Лазаревского
Похожие экскурсии из Лазаревского
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
33 водопада и дольмены Лазаревского
Погрузитесь в атмосферу южного края России, посетив каскады водопадов и загадочные дольмены. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.